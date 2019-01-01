﻿ Ушаков поздравил с Новым годом: от имени политиков извиняюсь за происходящее в Латвии!, Mixnews.lv

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Мэр Риги Нил Ушаков поздравил рижан и гостей города с наступающим Новым годом:

Уважаемые рижане, дорогие жители Латвии!

Когда до начала Нового года осталось совсем немного времени, нужно найти самые важные слова.

Во-первых, это слова извинения. По разным причинам, в разных обстоятельствах, но каждый из нас, политиков, где-то допустил ошибки. Кто-то меньше, кто-то больше. Поэтому, глядя на события последних месяцев в нашей стране, латвийские политики, независимо от их величины , их достижений или глубины их неудач, независимо от того, молоды они или стары, просто должны извиниться.

Я хочу извиниться от имени политиков за то, что сейчас происходит в Латвии!

Во-вторых, это слова благодарности. Рига и Латвия с каждым годом, несмотря на все трудности и вызовы, становятся великолепнее. Город и страна развиваются и идут вперед. Нам действительно есть чем гордиться! Все достижения, о которых говорят в средствах массовой информации и в международных отчетах - это ваши достижения, это ваша работа - работа каждого жителя Латвии, каждого латвийца, независимо от возраста, родного языка, вероисповедания, цвета паспорта или социального статуса.

В канун Нового года очень важно сказать, что благодаря вам мы живем в прекрасном городе и в лучшей стране мира. Спасибо вам.

В-третьих, это, конечно, пожелания. Тепла, уюта, любви, здоровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть дети получат удовольствие от своего успеха, чтобы родители были самодостаточными, чтобы все намерения были реализованы и чтобы сбылись самые смелые мечты.

И вместе мы добьемся успеха! Пусть новый год будет счастливым! Для всех нас, Рига, Латвия! С наступающим 2019 годом!