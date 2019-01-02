﻿ МИД: присутствие военных в Арктике напрямую угрожает безопасности Латвии, Mixnews.lv

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Усилились угрозы милитаризации Арктики, которые напрямую влияют на интересы нацбезопасности Латвии и ее союзников, указал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в ежегодном докладе о проделанных и запланированных действиях в сфере внешней политики государства и Евросоюза.

В разделе доклада о современных вызовах для мирового сообщества указано, что изменение климата повлечет за собой существенные изменения в регионе Балтийского моря, который находится в ближайшей Арктике и в зоне вечной мерзлоты.

Как отмечается в докладе, Арктический океан становится подходящим регионом для осуществления интересов в сфере транспорта и навигации - это означает, что будет организована новая транспортная артерия Северного водного пути, которая соединит транспортные коридоры Северной Европы, России, Азии и Северной Америки.

"Стремительное и заметное уменьшение ледяного покрова создает предпосылки для активного использования природных ресурсов Арктики. Это одновременно является и положительной, и отрицательной новостью для стран региона Балтийского моря, поскольку усилились угрозы милитаризации Арктики, которые напрямую повлияют и на интересы национальной безопасности Латвии и ее союзников", - говорится в докладе.

Также в докладе упомянуто, что содействие глобальному потеплению и изменению климата доказывают как участившиеся экстремальные природные явления, так и выводы мировых ученых. Глобальное потепление является второй причиной изменения современных геополитических парадигм - его последствия представляют собой сокращение водных ресурсов в зоне экватора, которое наблюдается в Африке, на Ближнем Востоке, юго-западе США, в Латинской Америке и Азии.

"Современную геополитику определяет цепочка процессов, которые связаны и с действиями человека, и с природными явлениями. Эпоха, в который наши будни определяет компьютерная техника и развитие отраслей информатики, перешла на новую фазу развития, которую называют Четвертой индустриальной революцией. Одновременный и стремительный прогресс нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и отрасли химии создает ситуацию, в которой человек и государства в намного более короткий период времени создают необходимые для своей деятельности высокие технологии", - указано в докладе.

В докладе министр иностранных дел также обращает внимание на то, что международный порядок больше не является биполярным или однополярным, формируется новый порядок в мире с несколькими центрами политической и экономической власти, для осуществления геополитических интересов которых созданная в 20-м веке структура является слишком узкой. В связи с этим, продукты высоких технологий доступны по всему миру.

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