﻿ Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, Mixnews.lv

Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске (8)

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Политика | 2 января 2019 года, 19:24

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, об этом свидетельствует записа в Twitter политика.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии", - написал Ринкевич.

Трагедия произошла в Магнитогорске утром 31 декабря. В 10-этажном жилом доме обрушился один из подъездов. Следствие считает приоритетной версию о взрыве бытового газа в здании.

По последним данным, в общей сложности под завалами найдены тела 12 взрослых и одного ребенка, неизвестно местонахождение около 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов.

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Напомним, ЧП в Магнитогорске произошло ранним утром 31 декабря — в результате взрыва бытового газа полностью обрушился подъезд десятиэтажного дома.

На данный момент число жертв трагедии возросло до 24 человек - сегодня найдены еще два тела погибших.

«Из-под завалов извлечены тела уже 24 погибших», — подтвердили в МЧС России.

Подчеркивается, что трое из них — дети.

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В данный момент судьба еще 17 человек остается неизвестной. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.

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Ранее соболезнования в связи с произошедшим выразили генсек Совета Европы, президенты Молдавии, Киргизии, Белоруссии, Азербайджана и Туркмении.

Комментарии 8
Но ,господин хороший,2 часа назад
посмотрите свои речи 31.12.2018.Вы же со своим сотоварищем торжествовали и радовались этим смертям и мечтали о всяческих трагедиях ,которые настигнут Россию!!! Да, ничего человеческого в вас всех не осталось!
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Злыдень 2 часа назад
Долго ждал, наверно это даже не осмелился сделать прежде не плсовещавшись во всем известном посольстве, ноль - цена таким соболезнованиям, потому что не искренне, а фальшиво на публику.
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Конечно,мы все здесь1 час назад
*профессора кислых щей*, но интуиция и логика подсказывает,что череду взрывов в Магнитогорске навряд ли можно объяснить только халатностью и вечным русским *авось*.Наверное каждый подросток уже может провести параллель между трагедиями и тем кому это выгодно. Сейчас выгодно мировой коалиции зла писать ,как в России все плохо и даже всевышний на их стороне ,и справедливо наказывает эту *злобную*землю.Патриотсы об этом и ржали здесь два дня назад.Но года такие люди начинают саболезновать - реакция одна -они причастны и хотят всех ввести в заблуждение своими крокодильскими слезами.
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