﻿ Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, Mixnews.lv

Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске (8)
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, об этом свидетельствует записа в Twitter политика.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии", - написал Ринкевич.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии #Магнитогорск #Россия— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 2 января 2019 г.
Трагедия произошла в Магнитогорске утром 31 декабря. В 10-этажном жилом доме обрушился один из подъездов. Следствие считает приоритетной версию о взрыве бытового газа в здании.
По последним данным, в общей сложности под завалами найдены тела 12 взрослых и одного ребенка, неизвестно местонахождение около 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов.
Напомним, ЧП в Магнитогорске произошло ранним утром 31 декабря — в результате взрыва бытового газа полностью обрушился подъезд десятиэтажного дома.
На данный момент число жертв трагедии возросло до 24 человек - сегодня найдены еще два тела погибших.
«Из-под завалов извлечены тела уже 24 погибших», — подтвердили в МЧС России.
Подчеркивается, что трое из них — дети.
В данный момент судьба еще 17 человек остается неизвестной. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.
Ранее соболезнования в связи с произошедшим выразили генсек Совета Европы, президенты Молдавии, Киргизии, Белоруссии, Азербайджана и Туркмении.