﻿ Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, Mixnews.lv

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, об этом свидетельствует записа в Twitter политика.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии", - написал Ринкевич.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии #Магнитогорск #Россия — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 2 января 2019 г.

Трагедия произошла в Магнитогорске утром 31 декабря. В 10-этажном жилом доме обрушился один из подъездов. Следствие считает приоритетной версию о взрыве бытового газа в здании.

По последним данным, в общей сложности под завалами найдены тела 12 взрослых и одного ребенка, неизвестно местонахождение около 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов.

Напомним, ЧП в Магнитогорске произошло ранним утром 31 декабря — в результате взрыва бытового газа полностью обрушился подъезд десятиэтажного дома.

На данный момент число жертв трагедии возросло до 24 человек - сегодня найдены еще два тела погибших.

«Из-под завалов извлечены тела уже 24 погибших», — подтвердили в МЧС России.

Подчеркивается, что трое из них — дети.

В данный момент судьба еще 17 человек остается неизвестной. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.

Ранее соболезнования в связи с произошедшим выразили генсек Совета Европы, президенты Молдавии, Киргизии, Белоруссии, Азербайджана и Туркмении.