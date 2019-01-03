﻿ Вейонис готов назвать премьера без поддержки большинства депутатов, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис готов выдвинуть кандидата в премьер-министры с поддержкой 50 парламентариев, но в течение двух недель этот кандидат должен представить свой способ обеспечения большинства, заявил Вейонис в эфире LTV.

Президент сказал, что недоволен тем, что январь наступил без нового правительства, однако после консультаций в последние дни прошлого года оптимизма у него стало больше.

Президент считает, что партии KPV LV не идти в правительство было бы безответственно. В случае правительства без "KPV LV" в Сейме у него будет 50 голосов.

Хотя это не большинство, но это больше, чем у предыдущих кандидатов, сказал Вейонис.

Если с третьего подхода не удастся договориться о правительстве, Вейонис будет выбирать кандидата в премьеры не в парламенте. В то же время во время дискуссий партии дали понять, что не готовы поддержать такого кандидата. Пока что ни к одному беспартийному кандидату президент не обращался.