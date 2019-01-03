﻿ Вейонис готов назвать премьера без поддержки большинства депутатов, Mixnews.lv

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Вейонис готов назвать премьера без поддержки большинства депутатов (11)

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Политика | 3 января 2019 года, 09:19

Президент Латвии Раймонд Вейонис готов выдвинуть кандидата в премьер-министры с поддержкой 50 парламентариев, но в течение двух недель этот кандидат должен представить свой способ обеспечения большинства, заявил Вейонис в эфире LTV.

Президент сказал, что недоволен тем, что январь наступил без нового правительства, однако после консультаций в последние дни прошлого года оптимизма у него стало больше.

Президент считает, что партии KPV LV не идти в правительство было бы безответственно. В случае правительства без "KPV LV" в Сейме у него будет 50 голосов.

Хотя это не большинство, но это больше, чем у предыдущих кандидатов, сказал Вейонис.

Если с третьего подхода не удастся договориться о правительстве, Вейонис будет выбирать кандидата в премьеры не в парламенте. В то же время во время дискуссий партии дали понять, что не готовы поддержать такого кандидата. Пока что ни к одному беспартийному кандидату президент не обращался.

Комментарии 11
А как же свобода слова?3 часа назад
А как же голоса избирателей ? Значит здесь ничего нет? Все фэйк?
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Коля3 часа назад
Он недоволен? Так это же его упущение что правительство не создано. Фу, это самый идиотский президент из всех что были. Самый самый без своего мнения.
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yes3 часа назад
где твоё правительство сформированное ещё в прошлом году, старый пьяный гномик
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