﻿ СМИ: рождаемость в Латвии сможет поднять массовый приток мигрантов, Mixnews.lv

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В 2018 году в Латвии резко сократилась рождаемость. Демографические данные за 11 месяцев прошлого года указывают на то, что стабилизация рождаемости в последующие годы исключена. Единственное, что может повлиять на рост населения в стране - массовый приток мигрантов. Об этом в газете Neatkarīga пишет латвийский публицист и журналист Арнис Клуйнис.

За 11 месяцев 2018 года в Латвии родились 1462 ребенка и, если сравнивать эти данные со статистикой прошлых лет, рождаемость в Латвии стремительно падает.

По словам публициста, Латвия очень стремительно приближается к отметке в 1000 новорожденных в год, а следующий резкий спад рождаемости ожидается через 15-30 лет.

Резкий спад рождаемости и сокращение числа женщин в детородном возрасте, в свою очередь, приведет к трудностям в содержании инфраструктуры, здравоохранения, образования и других услуг на приемлемом уровне, написал Клуйнис.

Автор подчеркнул, что демографические проблемы в стране можно будет решить массовой иммиграцией. Это означает, что в случае, если министром по особым поручениям в демографических вопросах будет назначен Имант Парадниекс от Национального объединения (VL-TB/LNNK), партии придется отказаться от привычной им идеологии в вопросах въезда в Латвию мигрантов и беженцев.

Напомним, в ноябре 2018 года сообщалось, что в мире произошел значительный спад числа детей, которых рожает за свою жизнь среднестатистическая женщина.

Согласно исследованию, без притока мигрантов некоторые страны будут сталкиваться со старением и сокращением населения.

Как указывают ученые, страны, которые это затронет, будут вынуждены подумать о наращивании числа мигрантов (это сопряжено со своими собственными проблемами) либо стимулировании рождаемости (подобные меры зачастую не достигают своей цели).

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