﻿ Итоги-2018 на Mixnews: читатели назвали политическое событие года, Mixnews.lv

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Читатели портала Mixnews по традиции приняли участие в ежегодном голосовании "Итоги года", выбрав своих фаворитов в более чем десяти категориях.

По итогам голосования читателей, главным политическим событием года в Латвии стала одна из реформ образования - в июле прошлого года президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке. За это событие свои голоса отдали 43.98% читателей.

С 1 января 2019 года обучение во всех латвийских вузах и колледжах можно осуществлять только на госязыке, и прием студентов на программы обучения на других языках не разрешен.

На второй строчке в рейтинге главных политических событий года расположилось затяжное формирование правительства - за него проголосовали 28.2%.

Период формирования нового правительства Латвии стал рекордно долгим за время после восстановления независимости в 1990 году - попытки сформировать Кабинет министров идут уже 89 дней.

Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, когда правительство во главе с премьером Андрисом Шкеле было утверждено через 81 день после парламентских выборов.

Третья позиция в рейтинге досталась кризису в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) - в ноябре было принято решение объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре, связанную с массовым увольнением работников. За несколько дней десятки сотрудников подали заявления об уходе.

Однако 6 декабря Сейм неожиданно поддержал предложение депутата "Согласия" Вячеслава Домбровского о том, чтобы министр финансов в 2019 году направил 8,3 млн евро на повышение зарплат работникам "скорой". За кризис в СНМП свои голоса отдали 14.29 % читателей.

В свою очередь, 6.77 % читателей считают главным политическим событием 2018 года отставку вице-мэра Риги Андриса Америкса. Америкс ушел с поста из-за коррупционного скандала с предприятием Rīgas satiksme, однако, сам политик себя виноватым в этом деле не считает.

Наименее значимым политическим событием года читатели портала Mixnews посчитали визит Папы Римского - за него свои голоса отдали 6.76% респондентов. Понтифик посетил Латвию в рамках своего визита в страны Балтии.

По данным Совета по фискальной дисциплине, на обеспечение визита Папы Римского в Латвии было выделено 738 605 евро из средств на непредвиденные случаи. Всего на понтифика потратили 1,16 млн евро из средств налогоплательщиков.