﻿ KPV LV выдвинула свои требования к будущей коалиции, Mixnews.lv

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Парламентская фракция партии KPV LV решила продолжить участие в переговорах о формировании правительства, но выдвинула ряд требований т.н. ядру будущей коалиции, сообщил после заседания фракции ее руководитель Атис Закатистов.

В числе требований, которые партия KPV LV выдвинула ядру новой коалиции, - должность парламентского секретаря Минфина и отказ от намерения создать в правительстве новые министерские должности.

Взявший на себя инициативу по формированию правительства политик "Нового Единства" Кришьянис Кариньш предложил создать пост министра по делам демографии, который мог бы занять представитель национального объединения VL-TB/LNNK Имант Парадниекс.

В целом KPV LV выдвинула пять требований - премьер-министром должен стать Кариньш, KPV LV должна получить должности парламентского секретаря Минфина и руководителя парламентской комиссии по народному хозяйству, не создавать новые должности в правительстве, а также требования по реализации территориальной реформы.

В настоящее время народнохозяйственной комиссией Сейма руководит Янис Дуклавс (СЗК), а в качестве кандидата на должность премьера упоминается еще один политик "Нового Единства" - Арвил Ашераденс.

Закатистов подчеркнул, что это единогласное решение фракции. Однако он не ответил на вопрос о том, продолжит ли KPV LV настаивать на кандидатуре Алдиса Гобземса на должность министра внутренних дел.

Сам Гобземс и лидер KPV LV Артус Кайминьш после встречи комментариев не предоставили.

Позже Гобземс сообщил журналистам, что снял свою кандидатуру на должность министра внутренних дел, но это его личное решение, которое не связано с позицией партии.

Как сообщалось ранее, президент Раймонд Вейонис первоначально поручил сформировать правительство кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем Гобземсу, но оба не сумели заручиться поддержкой парламентского большинства.

Позже инициативу формирования правительства взял на себя кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, предложив пропорциональное распределение постов в правительстве. KPV LV выдвинула на должность министра внутренних дел Гобземса, но Кариньш против этого категорически возражал, в связи с чем переговоры партий были приостановлены.