﻿ "Новое Единство" согласилась на требования KPV LV, Mixnews.lv

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В четверг, 3 января, партия "Новое Единство" решила поддержать выдвинутые KPV LV требования в отношении формирования правительства, заявил председатель партии Кришьянис Кариньш.

Кариньш напомнил, что он ожидает ответ от других партий до 10 часов утра 3 января. Если потенциальные партнеры по коалиции смогут договориться, Кариньш призовет президента Раймонда Вейониса номинировать его на должность премьер-министра.

Председатель "Нового Единства" отказался давать оценку требованиям KPV LV. Кариньш также отказался комментировать кандидатуры политиков на должности министров, указав, что сможет сделать это позже. Кроме того политик пока не назвал кандидата от "Нового Единства" на должность премьер-министра.

Кариньш указал, что работа над правительственной декларацией будет тяжелой.

Между тем потенциальные партнеры по коалиции не считают выдвинутые партией KPV LV требования непреодолимым препятствием и оптимистично оценивают возможности в ближайшее время договориться о формировании правительства.

Председатель Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс сообщил, что партия может согласиться на такое правительство и считает требования KPV LV приемлемыми.

Сопредседатель "Для развития/За!" Юрис Пуце отметил, что у объединения нет серьезных возражений против этих требований, но этот вопрос еще будет обсуждаться.

О том, что у партии нет существенных возражений против требований KPV LV, сообщил и политик национального объединения VL-TB/LNNK Гайдис Берзиньш.

Как сообщалось ранее, президент Раймонд Вейонис первоначально поручил сформировать правительство кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем Гобземсу, но оба не сумели заручиться поддержкой парламентского большинства.

Позже инициативу формирования правительства взял на себя кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, предложив пропорциональное распределение постов в правительстве. KPV LV выдвинула на должность министра внутренних дел Гобземса, но Кариньш против этого категорически возражал, в связи с чем переговоры партий были приостановлены.

Фото: flickr.com/Krišjānis Kariņš