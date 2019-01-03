﻿ На пост главы МВД от KPV метит "пролетевший" на выборах Сейма кандидат, Mixnews.lv

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Партия KPV LV выдвинула на пост министра внутренних дел адвоката Сандиса Гиргенса, который баллотировался на выборах в Сейм, но избран не был. Напомним, Алдис Гобземс, который претендовал на должность министра внутренних дел в новом правительстве, снял свою кандидатуру.

В свою очередь на пост парламентского секретаря Минфина партия предлагает кандидатуру депутата Ральфа Немиро, свидетельствуют имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация.

На пост министра экономики выдвинут депутат Дидзис Шмитс, а на пост министра благосостояния - депутат Иева Крапане.

Как сообщалось, потенциальные партнеры по коалиции не считают выдвинутые партией KPV LV требования непреодолимым препятствием и оптимистично оценивают возможности в ближайшее время договориться о формировании правительства. Об этом политики заявили после встречи пяти партий.

В числе требований, которые KPV LV выдвинула ядру новой коалиции, - должность парламентского секретаря Минфина и отказ от намерения создать в правительстве новые министерские должности.

Лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, который ранее взял на себя инициативу формирования правительства, сказал, что по требованиям KPV LV можно договориться, и предложил остальным партиям до 10.00 пятницы информировать о своей позиции. Если партии придут к договоренности, он предложит президенту Раймонду Вейонису официально выдвинуть его на должность премьера.

Фото: Facebook