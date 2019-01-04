﻿ Президент так и не назвал кандидата на должность премьера, Mixnews.lv

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Президент Раймонд Вейонис сегодня еще не назвал нового кандидата на пост премьера. Предполагается, что окончательное решение он может принять в понедельник, 7 января, когда у него запланирована встреча с представителем "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем. Об этом сегодня после встречи с президентом сообщили представители формирующих правительство партий.

Кариньш уже несколько недель проводит с партиями консультации. В настоящее время у него в парламенте имеется поддержка 50 депутатов, а перспективы участия в коалиции KPV LV еще не до конца ясны.

Представители пяти партий сегодня подтвердили президенту, что готовы поддержать кандидатуру Кариньша на должность министра финансов, заявил журналистам после встречи с президентом сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс. Он указал, что в Сейме образовалось стабильное большинство в поддержку правительства Кариньша. Одновременно нужно работать над правительственной декларацией и до конца решить некоторые другие вопросы.

Для этого политикам нужно две недели, и, если работа будет успешной, голосование за правительство в Сейме состоится "в двадцатых числах", сказал Павлютс.

"Новое Единство" - самая маленькая фракция в Сейме, ее представляют всего восемь депутатов.

KPV LV выдвинула в качестве условий своего дальнейшего участия в переговорах о формировании правительства ряд требований, и принципиальных возражений против них у остальных партий не было.

Кариньш ранее заявил, что по требованиям KPV LV можно договориться, и предложил остальным партиям определиться со своей позицией. Если партии придут к договоренности, он предложит президенту официально выдвинуть его на должность премьера.