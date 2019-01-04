﻿ Линдерман в письме Урбановичу: нельзя судить людей за сотрудничество с Россией, Mixnews.lv

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Общественный и политический активист Владимир Линдерман обратился к лидеру фракции "Согласие" Янису Урбановичу с открытым письмом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Обратился с открытым письмом к лидеру фракции "Согласия" в сейме Янису Урбановичу. Предлагаю добиваться исключения из Уголовного закона статьи 81.1.

Статья карает за "помощь иностранному государству в его деятельности, направленной против Латвийской республики". Фактически любой житель Латвии, сотрудничающий с российскими государственными ведомствами, коммерческими компаниями, политическими партиями и общественными организациями, может оказаться на скамье подсудимых.

Конечно, было бы логичнее, если бы с этим предложением к Урбановичу обратился не я, а кто-то из избирателей "Согласия". Однако, как нетрудно заметить, сторонники "Согласия" видят свой долг только в том, чтобы избрать депутатов, но ни в коем случае ничего от них не требовать (типа "начальству виднее"). Поэтому приходится отдуваться мне.

Предвижу также критику со стороны части союзников — тех, кто отстаивает права и интересы русского сообщества Латвии. Мол, зачем подыгрывать "Согласию", давать ему шанс после того, как они фактически отказались защищать образование на русском языке?

Тут могу только перефразировать известный ответ Сталина кому-то из советского литературного начальства (начальство жаловалось, что подчиненные плохо себя ведут): "Других писателей у меня для вас нет". Так вот, других депутатов у меня для вас нет. А без депутатов нельзя ни продвинуть вопрос в парламенте, ни обратиться в Конституционный суд.

В своем обращении я предлагаю полностью исключить статью 81.1 из Уголовного закона. Но, как минимум, "Согласие" могло бы добиться переформулирования статьи таким образом, чтобы исключить возможность политических репрессий", - дает Линдреман пояснение к своему письму.

Текст письма приводит портал lv.sputniknews.ru:

**Уважаемый господин Урбанович!

Обращаюсь к Вам, как к лидеру фракции, голосовавшей 21.04.2016 г. против принятия Сеймом поправок к Уголовному закону (раздел "Преступления против государства").

Думаю, Вы согласитесь со мной, что поправки носят откровенно антидемократический характер. Уже появились первые жертвы этого законотворчества. Так, в 2018 году начаты уголовные процессы по статье 81.1 против экономиста Александра Гапоненко, политического активиста Ильи Козырева, журналистов Юрия Алексеева и Дмитрия Сумарокова.

Статья 81.1 карает за "помощь иностранному государству в его деятельности, направленной против Латвийской Республики". Размытость формулировки открывает широкие возможности для полицейского произвола.

Не существует — по крайней мере, в публичном пространстве — списка российских государственных ведомств, коммерческих компаний, политических партий, общественных организаций, сотрудничество с которыми приравнивалось бы к преступлению.

Встает вопрос: чем должен руководствоваться житель Латвии, чтобы отделить законные контакты с Россией от незаконных? "Пролетарским чутьем классового врага", как говорили в былые времена?

Является ли преступлением, предусмотренным статьей 81.1, сотрудничество латвийских журналистов с российскими СМИ, критикующими политику властей Латвии?

Является ли преступлением получение хоккеистами рижского "Динамо" денег из кассы "Газпрома"?

Является ли преступлением организуемый Вами совместно с представителями России "Балтийский форум"?

Этот список можно продолжать до бесконечности. Россия и Латвия не находятся в состоянии войны, люди и организации продолжают сотрудничать. Статья 81.1 позволяет трактовать все эти действия как преступные.

Расширенная формулировка статьи перечисляет направления антилатвийской деятельности, которые подлежат наказанию. Наряду с более-менее общепонятными, как-то: "против государственной независимости", "против территориального единства" и т. п., указана и совершенно расплывчатая "деятельность против государственной безопасности".

Значит ли это, что существуют какие-то действия, которые не являются ни шпионажем, ни терроризмом (для них предусмотрены другие статьи УЗ), но которые можно квалифицировать как "помощь иностранному государству в его деятельности против государственной безопасности Латвии"? Что это за действия? Мне они неизвестны. А закон должен быть понятен для всех, умеющих читать.

Считаю, что статью 81.1 следует изъять из Уголовного закона Латвии. Как угрожающую правам человека, зафиксированным в конституции. Ваша фракция может выступить с таким предложением в С ейме или обратиться в Конституционный суд, для этого у "Согласия" есть необходимое количество депутатов.

С уважением,

Владимир Линдерман**