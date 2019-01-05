﻿ Вейонис во время формирования правительства отправится в отпуск, Mixnews.lv

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Президент Раймонд Вейонис в понедельник хотел бы получить информацию о приоритетах будущего правительства, его задачах и распределении сфер ответственности, сообщили в канцелярии президента. Все это президент надеется услышать на встрече с кандидатом в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем в понедельник.

К какому бы решению не пришли политики и президент, в конце недели Вейонис уйдет в ежегодный отпуск, который продлится с 11 до 20 января. Латвийскому радио стало известно, что Вейонис хотел провести отпуск на Кубе, однако в президентской канцелярии эту информацию отказались комментировать. Вейонис в отпуск намеревался отправиться уже в начале следующей недели, однако процесс формирования правительства затянулся и нарушил эти планы.

Во время отпуска его обязанности будет выполнять председатель Сейма Инара Мурниеце.

Как сообщалось, Кариньш предлагает создать правительство из пяти партий - "Нового Единства", Новой консервативной партии, "Для развития/За!", KPV LV, VL-TB/LNNK.

Кариньш, который может быть выдвинут на должность премьер-министра, намерен за две недели достичь договоренности о правительстве и его задачах и двигаться к утверждению правительства в Сейме.

В пятницу Кариньш сказал журналистам, что все потенциальные коалиционные партии подтвердили, что не возражают против требований "KPV LV" - не увеличивать количество министров, а также получить должности парламентского секретаря Министерства финансов и главы народнохозяйственной комиссии.

Кариньш назвал приоритеты будущего правительства - упорядочение финансового сектора, законность, борьба с коррупцией, с теневой экономикой, продолжение реформ образования, ликвидация компонента обязательной закупки, территориальная реформа, демография.

7 января в 11 часов Кариньш встретится с президентом Раймондом Вейонисом, а от партий ожидает к этому дню имена кандидатов в министры.