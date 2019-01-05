﻿ Лидер СЗК обещает не допустить "никаких попыток разворовывания", Mixnews.lv

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С учетом идеологических противоречий между коалиционными партиями, новое правительство не будет способно работать долгосрочно, заявил председатель правления Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманд Краузе.

До формирования правительства партиям еще предстоит длинный путь, и проблемы может вызвать составление правительственной декларации, считает он. "Математически голосов им хватает, но договориться о задачах, включаемых в декларацию правительства, будет трудно, так как было много противоречивых обещаний", - пояснил Краузе.

По его словам, Новая консервативная партия дала два невыполнимых обещания - повысить минимальную зарплату, необлагаемый минимум зарплат и пенсий до 500 евро в месяц, а минимальную пенсию - до 200 евро уже с 2019 года. "На это нужен по меньшей мере 1 млрд евро, а это нереально", - сказал Краузе.

По поводу возможности работать в оппозиции он сказал, что будет внимательно следить за происходящим и не допустит "никаких попыток разворовывания".

Одним из требований партии KPV LV для продолжения ее участия в процессе формирования правительства было получение поста председателя комиссии Сейма по народному хозяйству одним из ее депутатов. Это означает, что нынешнему министру земледелия Янису Дуклавсу (СЗК) придется оставить этот пост. Краузе сказал, что мотивация этого требования KPV LV ему пока неясна, но он считает, что было бы корректно оставить какую-нибудь должность также оппозиции, чтобы она могла представлять интересы своих избирателей".

Как сообщалось, 4 января президент Раймонд Вейонис еще так и не назвал нового кандидата на пост премьера. Предполагается, что окончательное решение он может принять в понедельник, 7 января, когда у него запланирована встреча с представителем "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем.

Кариньш предложил сформировать правительство, в котором будут представлены пять партий: "Новое Единство", Новая консервативная партия, KPV LV, национальное объединение VL-TB/LNNK и "Для развития/За!".

фото: flickr.com