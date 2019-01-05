﻿ Будущий премьер Латвии без "шпаргалки" не смог назвать приоритеты работы, Mixnews.lv

Политика |

Представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, который может быть выдвинут на должность премьер-министра, в пятницу, 4 января, отвечая на вопросы журналистов, не смог назвать по памяти приоритеты будущего правительства. На это обратил внимание бывший кандидат на пост премьера, а также министра внутренних дел от партии KPV LV Алдис Гобземс.

Неловкий момент попал на видео, которое Гобземс опубликова у себя в Facebook со словами: "Поздравляю! Будущий премьер не может из головы назвать Топ-3 приоритетов правительства".

После соответствующего вопроса от журналиста, который просил озвучить Кариньша самые главные приоритеты работы правительства, возможный будущий премьер замешкался и пояснил, что ему необходимо взять документ, где все подробно прописано.

"Ай, я оставил список, я просто не хочу неправильно их назвать. Но эти приоритеты будут теми же самыми, о которых мы уже договорились 14 декабря. Там были, в том числе, эээ... Подождите, один момент, я сейчас получу этот список...", - сказал Кариньш.

После того, как был получен список, кандидат в премьеры зачитал приоритеты с листа.

По словам Кариньша, приоритетами будущего правительства являются упорядочение финансового сектора, законность, борьба с коррупцией, с теневой экономикой, продолжение реформ образования, ликвидация компонента обязательной закупки, территориальная реформа, демография.

7 января в 11 часов Кариньш встретится с президентом Раймондом Вейонисом, а от партий ожидает к этому дню имена кандидатов в министры.

Видео стали комментировать пользователи и тиражировать его.

"Просто ПЕРЛЫ. Любому премьер-министру надо быть готовым среди ночи БЕЗ КАКИХ-ТО бумажек назвать приоритеты своего правительства. Этот выглядит так, как будто бы с Луны спустился... погодите...погодите... что они тут мне сказали? Что...мне сейчас надо делать?", - иронизируют пользователи.

Люди считают, что вообще, в данной ситуации с формированием правительства, надо полностью заменить госаппарат.

"Надо полностью заменить политическое руководство. Слушая, что говорит старая гвардия, кажется, что они говорят о другой стране. Вот на днях Винькеле в конце каждого предложения Германия, Эстония и так далее. Милые политики, мы ЛАТЫШИ, и нам надо идти своим путем", - пишут пользователи.