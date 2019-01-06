﻿ После утверждения нового Кабмина может смениться часть депутатов Сейма, Mixnews.lv

Политика |

Вместе с утверждением состава нового правительства в Сейме может смениться десятая часть избранных депутатов, сообщает агентство LETA. Об этом пишет NRA.

На данный момент политические партии еще не делали официальных заявлений о потенциальных кандидатах на посты министров. Однако у депутата, который утвержден на должность министра, есть возможность на время сложить мандат депутата. Если депутат складывает мандат, на его место в Сейм приходит работать тот человек, который первым остался "за чертой" в конкретном избирательном округе.

Предусмотрено, что партия "Новое Единство" в новом правительстве могла бы руководить Министерством финансов и Министерством иностранных дел. Представители политической силы уже изначально выразили мнение о том, что полномочия министра иностранных дел мог бы продолжить исполнять Эдгар Ринкевич, на должность министра финансов предлагаются кандидатуры Яниса Рейрса и Арвила Ашераденса. Вместо Ринкевича в Сейме мог бы работать Карлис Шадурскис, который на данный момент является депутатом Европарламента, также на место Ринкевича в Сейме мог бы претендовать нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Место Ашераденса в парламенте мог бы занять Артис Густовскис, а Рейрса - Атис Леиньш.

Объединение партий "Для развития/За!" решило, что на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Артиса Пабрикса. Кандидатом на должность министра охраны окружающей среды и регионального развития будет Юрис Пуце, а кандидатом на пост министра здравоохранения - Илзе Винькеле.

Пабрикс и Пуце были оба избраны в Сейм и их места в парламенте могли бы занять Мартиньш Штейнс и Даце Блуке.

Национальное объединение (VL-TB/LNNK) считает, что должность министра культуры стоит доверить Даце Мелбарде, а на должность министра земледелия может быть выдвинут Каспарс Герхардс. Мелбарде также была избрана депутатом в Сейм 13-го созыва - ее место мог бы занять Янис Иесалниекс.

Новая консервативная партия (НКП) на должность министра образования и науки выдвынет кандидатуру Илги Шуплински, на пост министра юстиции - лидера партии Яниса Борданса, а на должность министра сообщения - Талиса Линкайтса. Все эти политики также были избраны в Сейм. Место Линкайтса в парламенте может занять Янис Бутанс, место Борданса - Янис Циеленс. Место Шуплински может занять Андрис Казиновскис.

Согласно неофициальной информации, KPV LV на должность министра внутренних дел предложила кандидатуру Сандиса Гиргенса, на пост министра экономики партия выдвинет кандидатуру Дидзиса Шмитса, а на должность министра благосостояния - кандидатуру Иевы Крапане. Место Шмитса в парламенте могла бы занять Беата Йоните, а место Крапане - Марис Можвилло.

Как сообщалось ранее, 4 января президент Раймонд Вейонис еще так и не назвал нового кандидата на пост премьера. Предполагается, что окончательное решение он может принять в понедельник, 7 января, когда у него запланирована встреча с представителем "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем.

Кариньш предложил сформировать правительство, в котором будут представлены пять партий: "Новое Единство", Новая консервативная партия, KPV LV, национальное объединение VL-TB/LNNK и "Для развития/За!".

Фото: flickr.com/Saeima