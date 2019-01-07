﻿ Президент доверил формирование правительства Кариньшу, Mixnews.lv

Политика |

Президент Раймонд Вейонис решил выдвинуть представителя "Нового Единства", евродепутата Кришьяниса Кариньша кандидатом на должность премьер-министра.

Как президент сообщил журналистам, на прошлой неделе во время встречи с ним представители партий выразили готовность работать в правительстве под руководством Кариньша, а это означает, что оно может получить поддержку парламентского большинства. Сегодня он пригласил Кариньша на встречу, чтобы обсудить приоритеты правительства и распределение сфер ответственности между партиями.

Кариньш информировал президента о предполагаемых кандидатах на пост министров иностранных дел и обороны, против которых у Вейониса не было возражений.

Президент пожелал Кариньшу удачи в формировании правительства, подчеркнув, что партии должны подойти к этому ответственно, а также начать работу на декларацией правительства. По словам Вейониса, это будет непросто, потому что перед выборами партии давали много обещаний. Политики должны идти на компромиссы и договариваться, чтобы декларация была осуществимой, сказал президент.

Вейонис подчеркнул, что правительство должно быть сформировано в январе, потому что перед страной стоит много важных задач, в частности, выполнение рекомендаций "Moneywal" и продолжение реформ. "Тянуть с утверждением правительства нельзя, поэтому призываю партии подойти к этому со всей ответственностью", - сказал президент.

Ранее Кариньш назвал приоритеты будущего правительства - упорядочение финансового сектора, законность, борьба с коррупцией и теневой экономикой, продолжение реформ образования, ликвидация компонента обязательной закупки электроэнергии, территориальная реформа, демография.

Кариньш считает, что разработка правительственной декларации будет сложной задачей, но надеется прийти к общему знаменателю с партнерами и в течение двух недель договориться с ними о новом правительстве и его задачах.

Будущий Кабинет министров может выглядеть следующим образом:

кандидат в министры финансов — Янис Рейрс ("Новое Единство")

кандидат в министры иностарнных дел - Эдгар Ринкевич ("Новое Единство")

кандидат в министры внутренних дел - Сандис Гиргенс (KPV LV)

кандидат в министры экономики - Дидзис Шмитс (KPV LV)

кандидат в министры благосостояния - Иева Крапане (KPV LV)

кандидат в министры юстиции - Янис Борданс ("Новая консервативная партия")

кандидат в министры сообщения - Талис Линкайтс ("Новая консервативная партия")

кандидат в министры науки и образования - Илга Шуплинска ("Новая консервативная партия")

кандидат в министры обороны - Артис Пабрикс (Attīstībai/Par!)

кандидат в министры по делам окружающей среды и региональному развитию - Юрис Пуце (Attīstībai/Par!)

кандидат в министры здравоохранения - Илзе Винькеле (Attīstībai/Par!)

кандидат в министры культуры - Диана Мелбарде (VL-TB/LNNK)

кандидат в министры земледелия - Каспарс Герхардс (VL-TB/LNNK)

Кариньш считает, что разработка правительственной декларации будет сложной задачей, но надеется прийти к общему знаменателю с партнерами и в течение двух недель договориться с ними о новом правительстве и его задачах.

В пятницу состоялась встреча президента с представителями партий, участвующих в переговорах о формировании правительства, но Вейонис после нее еще не назвал нового кандидата в премьеры.

Как уже сообщалось, Кариньш предлагает создать правительство из пяти партий - "Нового Единства", Новой консервативной партии, "Для развития/За!", KPV LV, VL-TB/LNNK.

Напомним, президент Раймонд Вейонис первоначально поручил сформировать правительство кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем Гобземсу, но оба не сумели заручиться поддержкой парламентского большинства. Позже инициативу формирования правительства взял на себя кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, предложив пропорциональное распределение постов в правительстве. KPV LV выдвинула на должность министра внутренних дел Гобземса, но Кариньш против этого категорически возражал, в связи с чем переговоры партий приостановились.

Фото: facebook.com/karinskrisjanis