﻿ А дальше сами: Вейонис летит в теплые страны, Mixnews.lv

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Президент Раймонд Вейонис сегодня доверил формирование правительства кандидату в премьеры от "Нового Единства" Кришьянису Кариньшу. На формирование Кабинета министров ему отведено две недели, но Вейонис за процессом следить не будет, пишет Skaties.lv.

Еще до рождественских выходных в канцелярии президента рассказали, что в январе Вейонис отправится в теплые страны, но не стали уточнять название. Согласно данным Латвийского радио, Вейонис хотел провести отпуск на Кубе, но в президентской канцелярии эту информацию отказались комментировать.

Напомним, президент поручил Кариньшу в течение двух недель сформировать правительство и заручиться поддержкой большинства депутатов.

Как сообщалось, Кариньш предлагает создать правительство из пяти партий - "Нового Единства", Новой консервативной партии, "Для развития/За!", "KPV LV", VL-TB/LNNK.

Фото: Flickr/Nick Kenrick