﻿ Кариньш своим правительством доволен, а нацблок высказывает претензии, Mixnews.lv

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После первых дискуссий кандидат на должность премьер-министра от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш оценивает потенциальных министров "очень положительно".

Однако Национальное объединение настаивает на том, чтобы в будущем правительстве все же была утверждена новая министерская должность - министр по делам демографии.

Председатель VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс после встречи с представителями "Нового Единства" сообщил, что переговоры в основном касались организации разработки правительственной декларации и решения проблемных вопросов.

Оценивая ситуацию в целом, Дзинтарс отметил, что то, что происходит в настоящее время, это "результат большого компромисса", и партию многое не устраивает. Он подчеркнул, что VL-TB/LNNK не должна убеждать "Новое Единство" в необходимости должности министра по вопросам демографии, потому что именно эта партия его предложила.

Тем не менее партия KPV LV настаивает на том, чтобы новые должности в правительстве не создавались.

"Мы не считаем, что форма - это главное. Если возможно достичь тех же целей другими средствами, мы готовы об этом дискутировать", - сказал Дзинтарс.

По его словам, таким решением может стать создание секретариата по вопросам демографии, расширение функций центра по делам демографии или что-то в подобном роде.

Национальное объединение считает, что еще возможно обсуждать создание должности министра и готово говорить об этом с KPV LV.

Дзинтарс подчеркнул, что ни одно из возможных решений не предусматривает дополнительных административных расходов.

Напомним, президент Раймонд Вейонис решил выдвинуть Кариньша кандидатом на должность премьер-министра.