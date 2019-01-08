﻿ Депутат KPV LV отказалась от министерского кресла, Mixnews.lv

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Депутат партии KPV LV Иева Крапане отозвала свою кандидатуру на должность министра благосостояния в правительстве, которое формирует кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

Как отмечается, Крапане объявила об этом на заседании парламентской фракции KPV LV.

Позднее председатель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов сообщил журналистам, что партия выдвинула кандидатом на должность министра благосостояния депутата Сейма Рамону Петравичу.

7 января президент Раймонд Вейонис выдвинул на должность премьера председателя правления "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша.

Кариньш предлагает создать правительство из пяти партий - "Нового Единства", Новой консервативной партии, KPV LV, "Для развития/За!" и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

Таким образом, в парламентской оппозиции останется крупнейшая фракция Сейма - партии "Согласие", а также фракция Союза "зеленых" и крестьян.

Фото: facebook.com/ieva.krapane