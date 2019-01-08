﻿ Герхардс будет добиваться роспуска Рижской думы, а не отставки Ушакова, Mixnews.lv

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Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (Национальное объединение VL-TB/LNNK) не будет рассматривать возможность отстранить от выполнения должностных обязанностей мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), а будет продвигать законопроект о роспуске Рижской думы.

Как сообщалось, после консультаций с юристами премьер-министр Марис Кучинскис заключил, что в подготовленном Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) законопроекте о роспуске Рижской думы не констатировано ни одного факта нарушения закона, на основании которого в данный момент юридически можно было бы распустить действующую думу.

При этом юристы указывают, что министр охраны среды и регионального развития вправе отстранить мэра Риги от выполнения должностных обязанностей единолично, без постановления Кабинета министров.

Герхардс сообщил, что не получал предложения единолично отстранить мэра Риги от выполнения должностных обязанностей. Но МОСРР будет продвигать согласованный с Министерством юстиции законопроект о роспуске Рижской думы.

Напомним, как ранее писал Mixnews, скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании в полном составе ушло в отставку.

Фото: flickr.com/eu2017ee