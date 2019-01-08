﻿ Герхардс будет добиваться роспуска Рижской думы, а не отставки Ушакова, Mixnews.lv

Герхардс будет добиваться роспуска Рижской думы, а не отставки Ушакова (14)

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Политика | 8 января 2019 года, 16:14

Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (Национальное объединение VL-TB/LNNK) не будет рассматривать возможность отстранить от выполнения должностных обязанностей мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), а будет продвигать законопроект о роспуске Рижской думы.

Как сообщалось, после консультаций с юристами премьер-министр Марис Кучинскис заключил, что в подготовленном Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) законопроекте о роспуске Рижской думы не констатировано ни одного факта нарушения закона, на основании которого в данный момент юридически можно было бы распустить действующую думу.

При этом юристы указывают, что министр охраны среды и регионального развития вправе отстранить мэра Риги от выполнения должностных обязанностей единолично, без постановления Кабинета министров.

Герхардс сообщил, что не получал предложения единолично отстранить мэра Риги от выполнения должностных обязанностей. Но МОСРР будет продвигать согласованный с Министерством юстиции законопроект о роспуске Рижской думы.

Напомним, как ранее писал Mixnews, скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании в полном составе ушло в отставку.

Фото: flickr.com/eu2017ee

Комментарии 14
нина1 час назад
тебе самому уже пора стоять на бирже труда,тебе повезло ,что ещё нахаляву получаешь бабки ни за что,о каком региональном развитии идёт речь,если в Латгалии всё население убегает,после войны не было такой пустоты и безработицы !!!
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Себя1 час назад
Уволь за такую работу -такого работника с нулевым результатом никто и месяца не продержал бы
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ghj1 час назад
В чем прикол, если через 4 месяца горожане выберут Ушакова еще с большим преимуществом? А Ушаков еще в суде компенсацию выбьет за незаконное увольнение?
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