﻿ Ринкевич: Латвия подпишет договор о Brexit, Mixnews.lv

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Правительство сегодня в закрытой части заседания поддержало решение Евросовета о подписании договора о выходе Великобритании из ЕС, сообщил агентству ЛETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В подготовленном Министерством иностранных дел докладе отмечается, что 25 ноября Евросовет утвердил договор о выходе Великобритании и принял политическую декларацию. Латвии поддерживает решение Евросовета и подписание договора о Brexit.

Ранее МИД предупредил, что в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в течение трех лет в бюджете Латвии будет необходимо предусмотреть дополнительные расходы в размере 10,1 млн евро.

Если Brexit пройдет на основе соглашения, в 2019 году в бюджете дополнительно требуется от 2,3 до 4,6 млн евро, в 2020 году - от 1,8 до 2,3 млн евро, а в 2021 году - от 2,4 до 2,9 млн евро.

Если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, взносы Латвии в бюджет ЕС могут вырасти в среднем на 8,9% в год. Кроме того, МИД подчеркивает, что в настоящее время невозможно предвидеть влияние Brexit без соглашения на платежи в следующий период планирования бюджета ЕС.

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