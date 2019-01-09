﻿ Урбанович: правительство Кариньша будет заниматься охотой на ведьм, Mixnews.lv

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Правительство Кришьяниса Кариньша не будет всерьез заниматься реформами, потенциальных министров заботит лишь ликвидация с политической арены тех, кто с ними не согласен. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā выразил руководитель фракции "Согласия" в Сейме Янис Урбанович.

"Инквизиторское правительство Кариньша объединяет реванш и желание подраться. Кариньша явно сверлит мысль о проигранном раунде в деле Лембергса-Гринбергса. Но другие тоже готовы подраться и это их может объединить - реформы же они провести не смогут", - отметил политик.

По словам Урбановича, в Латвии никто не обращает внимание на предвыборные программы партий, поэтому в правительство часто попадают враждебно настроенные политики.

"Все, ни на что не надейтесь. Единственное, чем будет заниматься правительство Кариньша - это охотой на ведьм. И народ будет аплодировать. У нас никто не анализирует предвыборную программу партий, как это делают в Канаде, Франции, Швейцарии и т.д.. И не дай Бог, там обещают поднять какой-нибудь налог. У нас не так. У нас только бы назвать кого-то врагом и разорвать - в злости и ненависти. Ненависть огромная. И не говорите, что это относится только к политике. В обществе огромная ненависть по отношению ко всем. Вот и избирают самых враждебных людей", - указал глава фракции "Согласие" в Сейме.

Напомним, 7 января президент Раймонд Вейонис выдвинул на должность премьера председателя правления "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша.

Кариньш предлагает создать правительство из пяти партий - "Нового Единства", Новой консервативной партии, KPV LV, "Для развития/За!" и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

Таким образом, в парламентской оппозиции останется крупнейшая фракция Сейма - партии "Согласие", а также фракция Союза "зеленых" и крестьян.