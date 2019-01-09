﻿ Кучинскис: в декларации Кариньша не будет предвыборных обещаний, Mixnews.lv

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Кучинскис: в декларации Кариньша не будет предвыборных обещаний (8)

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Политика | 9 января 2019 года, 09:42

Декларация будущего правительства под руководством Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") будет "очень обтекаемой", в ней не будет ничего из тех обещаний, благодаря которым партии были избраны в Сейм. Об этом заявил телеканалу LNT уходящий премьер-министр Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян).

По мнению Кучинскиса, такой подход "Нового Единства" в принципе верен, потому что, если каждой партии позволить "воткнуть" в планы работы правительства свои нереальные обещания, новая коалиция сразу развалится, а так разногласия откладываются на какое-то время, например, до разработки бюджета.

Премьер выразил надежду, что следующее правительство не откажется от продолжения реформ, в частности, введения государственной системы медицинского страхования.

Напомним, 7 января президент Раймонд Вейонис выдвинул на должность премьера председателя правления "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша.

Кариньш предлагает создать правительство из пяти партий - "Нового Единства", Новой консервативной партии, KPV LV, "Для развития/За!" и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

Таким образом, в парламентской оппозиции останется крупнейшая фракция Сейма - партии "Согласие", а также фракция Союза "зеленых" и крестьян.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 8
Алекс2 часа назад
С чего это вдруг премьера уходящего правительства так волнует вопрос с медицинской страховкой,которую никто не покупает(из 1,5 млн.жителей ее купили только 3 тыс.человек и то,наверняка,чиновников за наши деньги)?
Видимо,интерес есть и Чашки и у него и вполне ощутимый и в евро,но не успели...Видимо,теперь хотят в долю...
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Джамшут1 час назад
Обещайте вы,не обещайте,всем уже на столько всё пох.. что ваш пустой трёп волнует талько вас самих.Вы живёте в своём мире,где постоянно ростут зарплаты,гарантированые откаты, бесплатные страховки и курсы и т.д и т.п.А мы живём в своём мире,где ничего этого нет.Так что засуньте свои обещания в то место где у вас мозг,тоесть в жо..у.Ура товарищи!
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Garik1 час назад
Ну просто нет слов, которых бумага терпит! ВЫ, бля, на выборы идете, - накуЯ "обещаете"? Так и говорите тогда правду - идем , чтобы после выборов решать свои проблемы и проблемы спонсоров. "Радетели о благе народа", сцуко!
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