﻿ Кучинскис: в декларации Кариньша не будет предвыборных обещаний, Mixnews.lv

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Декларация будущего правительства под руководством Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") будет "очень обтекаемой", в ней не будет ничего из тех обещаний, благодаря которым партии были избраны в Сейм. Об этом заявил телеканалу LNT уходящий премьер-министр Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян).

По мнению Кучинскиса, такой подход "Нового Единства" в принципе верен, потому что, если каждой партии позволить "воткнуть" в планы работы правительства свои нереальные обещания, новая коалиция сразу развалится, а так разногласия откладываются на какое-то время, например, до разработки бюджета.

Премьер выразил надежду, что следующее правительство не откажется от продолжения реформ, в частности, введения государственной системы медицинского страхования.

Напомним, 7 января президент Раймонд Вейонис выдвинул на должность премьера председателя правления "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша.

Кариньш предлагает создать правительство из пяти партий - "Нового Единства", Новой консервативной партии, KPV LV, "Для развития/За!" и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

Таким образом, в парламентской оппозиции останется крупнейшая фракция Сейма - партии "Согласие", а также фракция Союза "зеленых" и крестьян.

Фото: flickr.com/Saeima