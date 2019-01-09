﻿ "Национальное Согласие": Герхардса уличили в заигрывании с Ушаковым, Mixnews.lv

Политика |

Экс-глава бюро председателя Сейма Инары Мурниеце Рита Нашениеце возмущена действиями Министра охраны среды и регионального развития Каспара Герхардса (Национальное объединение VL—TB/LNNK), который отказался рассматривать возможность отстранить от выполнения должностных обязанностей мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), а будет продвигать законопроект о роспуске Рижской думы.

«Ушакова можно уволить, и это не составляет никакой юридической проблемы, но Герхардс этого не сделает. Зато он думает распустить думу, что юридически маловероятно. Исход всем ясен – останется и дума, и Ушаков, чего и нужно было добиться. Избиратели нацблока счастливы, «Согласия» тоже. #WinWin Технологические игры», - написала Нашениеце.

Ušakovu VAR atlaist un tas nerada juridiskas problēmas, bet Gerhards to NEdarīs. Toties viņš domā atlaist domi, kas ir juridiski mazticami. Iznākums ir visai skaidrs - paliks gan dome, gan Ušakovs, kas arī bija jāpanāk. NA vēlētāji laimīgi, SC arī #WinWin Tehnoloģiskās saspēles. https://t.co/ClyWz2o2LO — (@RitaEvaNa) 8 января 2019 г.

Ее мнение разделила и журналист Элита Вейдемане. «Жалкие действия со стороны Герхардса. Как говорят русские: «И вашим, и нашим»», - написала публицист.

nožēlojama rīcība no Gerharda puses. kā krievi mēdz teikt: i vašim, i našim. — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 8 января 2019 г.

«Здесь уже больше вашим. Наших обманули и обвели вокруг пальца», - ответила ей Нашениеце.

šeit jau vairāk vašim :) našim ir piemānīti un apčakarēti. — (@RitaEvaNa) 8 января 2019 г.

Пользователь Константин Зорин тоже прокомментировал такое решение Герхардса. «Национальное Согласие», - написал он.

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