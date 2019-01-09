﻿ "Национальное Согласие": Герхардса уличили в заигрывании с Ушаковым, Mixnews.lv

"Национальное Согласие": Герхардса уличили в заигрывании с Ушаковым (1)

фото

Политика | 9 января 2019 года, 19:04

Экс-глава бюро председателя Сейма Инары Мурниеце Рита Нашениеце возмущена действиями Министра охраны среды и регионального развития Каспара Герхардса (Национальное объединение VL—TB/LNNK), который отказался рассматривать возможность отстранить от выполнения должностных обязанностей мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), а будет продвигать законопроект о роспуске Рижской думы.

«Ушакова можно уволить, и это не составляет никакой юридической проблемы, но Герхардс этого не сделает. Зато он думает распустить думу, что юридически маловероятно. Исход всем ясен – останется и дума, и Ушаков, чего и нужно было добиться. Избиратели нацблока счастливы, «Согласия» тоже. #WinWin Технологические игры», - написала Нашениеце.

Ее мнение разделила и журналист Элита Вейдемане. «Жалкие действия со стороны Герхардса. Как говорят русские: «И вашим, и нашим»», - написала публицист.

«Здесь уже больше вашим. Наших обманули и обвели вокруг пальца», - ответила ей Нашениеце.

Пользователь Константин Зорин тоже прокомментировал такое решение Герхардса. «Национальное Согласие», - написал он.

<

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru">

<

p lang="lv" dir="ltr">

Комментарии 1
Патриот11 минут назад
Быстро одели перчатки, на ринг и убейте друг друга. На два урода станет меньше!
Ответить