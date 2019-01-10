﻿ Дзинтарс: партии еще не "отошли" от выборов, Mixnews.lv

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В процессе формирования правительства многим партиям тяжело переключиться с предвыборной риторики на работу. Такое мнение в эфире LTV высказал лидер Национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс, пишет Jauns.lv.

По мнению политика, времени для формирования правительственной декларации достаточно, в случае если никто не захочет торпедировать этот процесс.

Поясняя выдвижение в потенциальные министры земледелия Каспара Герхардса, Дзинтарс отметил, что критикуемый сейчас Герхардс имеет очень хороший политический опыт, но планируется, что он будет работать в тесном тандеме с парламентским секретарем Янисом Грасбергом, который и сам в будущем может стать министром.

Однако, по словам Дзинтарса, у Грасберга еще нет опыта в государственном управлении.

В свою очередь, говоря о демографии, политик указал, что нацблок никогда не настаивал на расширении Кабинета министров и создании нового ведомства - это была инициатива кандидата в премьеры Кришьяниса Кариньша. Но партия считает, что надо объединить усилия разных министерств по вопросам демографии ради большей эффективности.

"Если KPV LV вступает против создания министерства по делам демографии, то мы готовы обсуждать другие решения, одно из которых может быть создание секретариата на базе центра по демографическим делам. Главное достигнуть цели, чтобы коэффициент рождаемости и смертности в Латвии стал положительным", - сказал Дзинтарс.

На вопрос, почему на должность руководителя по делам демографии был выдвинут Имантс Парадниекс, который не смог попасть в Сейм, Дзинтарс ответил, что партия не ищет человека, который понравится всем.

"Парадниекс является одним из наиболее компетентных людей в этой сфере, поэтому нет оснований не использовать его знания и опыт", - отметил депутат.

Фото: flickr.com/Saeima