﻿ Кариньш: не собираюсь быть "техническим премьером", Mixnews.lv

Политика |

Кандидат "Нового Единства" на должность премьера Кришьянис Кариньш не согласится возглавить правительство лишь в качестве "технического премьера". Об этом он заявил в интервью журналу Ir.

По его словам, Кабинет министров в состоянии продержаться столько, сколько министры будут готовы с ним сотрудничать. Кариньш уверен, что ему удастся сформировать правительство.

На вопрос, почему он предпочел бы сформировать правительство не пяти, а шести партий, если бы это было возможно, он ответил, что в коалиции шести условно правоцентристских партий разногласия выровнялись бы больше и было бы легче продвигаться вперед.

Комментируя нежелание Новой консервативной партии сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), Кариньш сказал, что потому и хотел бы видеть в правительстве шесть партий, что при равно поделенных голосах легче устранять противоречия.

"Теперь в оппозиции будут "Согласие" и СЗК. Что касается "Согласия", их связь с российским правительством официально не существует, но очень видна в голосованиях и в отношении, поэтому с этой партией мы сотрудничать не будем. А по СЗК у меня такой принципиальной позиции нет", - сказал он.

На вопрос, по каким вопросам при разработке декларации правительства он ожидает наибольших разногласий, Кариньш ответил, что это вопросы о территориальной реформе и о финансировании здравоохранения.

Отвечая на вопрос, поддержит ли он ликвидацию компонента обязательной закупки электроэнергии раньше предложенного Министерством экономики 2022 года, он сказал, что согласился бы сделать это, если только это не будет чревато для государства дорогостоящими судебными процессами.

Кариньш прогнозирует, что голосование по утверждению сформированного им правительства в Сейме состоится 22 или 23 января.

Напомним, 7 января президент Раймонд Вейонис выдвинул на должность премьера председателя правления "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша.

Кариньш предлагает создать правительство из пяти партий - "Нового Единства", Новой консервативной партии, KPV LV, "Для развития/За!" и Visu Latvijai!-TB/LNNK.

Таким образом, в парламентской оппозиции останется крупнейшая фракция Сейма - партии "Согласие", а также фракция Союза "зеленых" и крестьян.