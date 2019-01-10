﻿ Неожиданно: KPV LV поддержали запрос "Согласия" об отставке Ашераденса, Mixnews.lv

Политика |

В четверг, 10 января, Сейм отверг запрос депутатов "Согласия" об отставке министра экономики Арвила Ашераденса.

За отставку Ашераденса проголосовали депутаты из фракции "Согласия", а также депутаты из фракции KPV LV и представитель нацблока Ингуна Рибена. В целом за отставку министра было отдано 35 голосов. Против отставки Ашераденса проголосовали 53 депутата, а спикер Сейма Инара Мурниеце от голосования воздержалась.

KPV LV и "Новое Единство", представителем которого является Ашераденс, ведут переговоры о совместной работе в новом правительстве, но KPV LV еще не дала ясного ответа, поддержит ли она утверждение Кабинета министров и сколько ее депутатов проголосуют за него.

Запрос об отставке министра экономики был связан с недостатками системы компонента обязательной закупки.

Фото: flickr.com/Saeima