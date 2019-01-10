﻿ Сескс: кабмин Кариньша преподнесет еще много комичных моментов, Mixnews.lv

Сескс: кабмин Кариньша преподнесет еще много комичных моментов (2)
Он выразил сомнения в компетентности некоторых кандидатов в министры. "Нельзя прийти со стороны и возглавить министерство. Это нереальные надежды", - считает Сескс.
Бывший мэр отметил, что в Латвии не ведется целенаправленная подготовка политиков, руководителей отраслей и министерств, компетентность которых была бы достаточна для обеспечения преемственности. "Единственный уровень, который достаточно вырос - это госсекретари и их заместители. Им бы я доверил руководством министерствами", - сказал Сескс.
Он назвал "интересным испытанием для демократии" тот факт, что среди кандидатов в министры есть три не избранных в Сейм политика.
Все правительство шапито! Нацисты, профашисты, наркоманы, геи, полный набор мусора который остался в Латвии. Помойка !
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Parlaments ir jau apliecinàjis savu pragmàtismu atstàjot opozìcijà Saskanu un ZZS.
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