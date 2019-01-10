﻿ В графике не значится: Вейонис не поедет в Давос на престижный форум, Mixnews.lv

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В графике не значится: Вейонис не поедет в Давос на престижный форум (14)

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Политика | 10 января 2019 года, 20:04

Президент Раймонд Вейонис не поедет на предусмотренный во второй половине января ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, сообщили в канцелярии президента.

Представители канцелярии пояснили, что в повестке президента не запланировано участие в форуме.

В то же время канцелярия напоминает, что в прошлом году Вейонис участвовал в "Летнем Давосе" - ежегодном совещании новых мировых лидеров в китайском городе Тяньцзинь.

Ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском курортном городе Давос пройдет с 22 по 25 января.

В прошлом году Латвию на форуме представляли премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

До этого на президентском уровне Латвию представляли Вайра Вике-Фрейберга и Валдис Затлерс.

Вике-Фрейберга посещала Давос в 2007 году, а Затлерс был там в 2010 году.

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Комментарии 14
абвгд2 часа назад
Всё правильно,некуй там дуракам делать.
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Патриот2 часа назад
Как слышат слово Латвия, все закрывают портфели! Кому он там нужен нужен со своей рожей дебила со своим коррупционным правительством и сеймом. Бизнес из Латвии бежит, инвестиций ноль, полный развал!
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Таких не берут в косманавты3 часа назад
Такие там не нужны! https://www.youtube.com/watch?v=l-rAzLKGrmA
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