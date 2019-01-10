﻿ Мелбарде сэкономила бюджетные деньги за счет австралийских латышей, Mixnews.lv

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Министр культуры Латвии Даце Мелбарде свою рабочую командировку в Австралию объединила с коротким отпуском, который провела у австралийских латышей. Причем, за счет их гостепреимства министру удалось сэкономить бюджетные средства.

Как пишет Delfi, глава пресс-службы минкульта Лита Кокале объяснила агентству LETA, что с 26 декабря 2018 года по 4 января 2019 года Мелбарде находилась с рабочим визитом в Австралии, где участвовала мероприятиях, посвященных открытию дней латышской культуры в Австралии по случаю столетия Латвии, и исполняла обязанности патронессы. Во время командировки министр останавливалась у латышских семей в Аделаиде.

Как пишет официальное издание Latvijas Vēstnesis, после завершения командировки Даце Мелбарде задержалась с приездом домой еще на четыре дня — с 5 по 8 января она взяла отпуск за свой счет. Кокале отметила, что первые два дня отпуска глава минкульта провела в Австралии, а еще два дня у нее ушли на обратную дорогу в Латвию.

Для обеспечения визита Мелбарде в Австралию из госбюджета было израсходовано 3407 евро.

Сумма была потрачена на командировочные и авиабилеты. В минкульте отметили, что благодаря гостеприимству латышской диаспоры в Австралии, затраты на командировку обошлись значительно ниже.

Во время командировки Даце Мелбарде передала реферат "Латвия — великая культурная держава", открыла учебный семестр в латвийской летней средней школе в Аделаиде, провела дискуссию со школьниками школы, прочитала лекцию на тему масс-медиа.

Министр также дала интервью на латышском радио в Аделаиде и посетила лагерь "3x3", где участвовала в дискуссиях на тему "направления политики".