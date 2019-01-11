﻿ В центре Риги предложили установить памятник советскому диссиденту, Mixnews.lv

Политика |

Депутат Европарламента от "Нового Единства" Инесе Вайдере предложила установить на площади Независимости в Риге, неподалеку от Сейма, памятник советскому диссиденту и борцу за права человека в советской Латвии Гунару Астре. Об этом сообщили в депутатском бюро Вайдере.

Как пояснили в бюро, в последнее время в обществе активно обсуждаются варианты установки памятника на площади Независимости, в связи с чем Вайдере направила письмо руководителю совета по памятникам Рижской думы Ояру Спаритису с призывом установить монумент именно Астре.

Астра был патриотом Латвии не только на словах, но и на деле, утверждает Вайдере. Он боролся за независимость Латвии в тот период, когда большинство боялось говорить об этом вслух. В 1961 году Астра впервые был осужден за антисоветскую деятельность. Его приговорили к 15 годам заключения, напомнила евродепутат.

Отбыв срок, Астра вернулся в Латвию и продолжил отстаивать свои принципы. 1983 он снова был осужден и признан особо опасным рецидивистом. Гунар Астра умер в 1988 году в ленинградской больнице после операции на сердце.

В декабре сообщалось, что на площади Независимости хотят установить памятник "Умная пенсионерка". Автор проекта позолоченной скульптуры Айгар Бикше считает памятник подходящим символом независимости государства и заявил, что хочет его преподнести его в качестве подарка Латвии.

25 октября Сейм в окончательном чтении принял закон, предусматривающий переименование площади Екаба в Риге в площадь Независимости.

Фото: okupacijasmuzejs.lv