﻿ Путин уверен, что латвийцам повысят налоги, Mixnews.lv

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Выход стран Балтии из российского энергокольца создаст дополнительную налоговую нагрузку на их граждан, в том числе и латвийцев, уверен президент РФ Владимир Путин, пишет Rus.postimees.ee.

"За последние годы мы очень много внимания уделяли энергоснабжению, энергобезопасности Калининградского региона в целом, в том числе и в связи планами Евросоюза по выходу балтийских государств из российского энергетического кольца. Собственно говоря, это их дело, дополнительные деньги налогоплательщиков в это будут вкладываться", - сказал Путин на церемонии ввода в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала "Маршал Василевский".

Слова российского лидера прокомментировал уже министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"Цена соизмерима с ценой проложенного по дну Балтийского моря электрокабелю между Литвой и Швецией NordBalt. Мы делаем все шаги для максимального финансирования за счет средств Евросоюза, а это значит, что вся реализация проекта для потребителей в итоге будет стоить точно не больше, чем соединение NordBalt», — сказал Вайчюнас, заявив, что инфраструктура на цену повлияет примерно в размере 0,2 евроцента за киловатт-час.

Фото: en.kremlin.ru