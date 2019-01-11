﻿ Реформы, демография, язык: правительство Кариньша озвучило приоритеты, Mixnews.lv

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Среди приоритетов формируемого правительства - административно-территориальная реформа, укрепление экономики, продолжение реформ в образовании и здравоохранении, бескомпромиссная законность и власть закона, безопасность государства, сотрудничество с диаспорой и вопросы демографии, свидетельствуют предложения кандидатов на министерские посты по декларации правительства, поступившие в распоряжение агентства LETA.

Сейчас проходит совещание партий будущей правящей коалиции, на котором рассматриваются эти предложения и уточняется текст правительственной декларации.

Проект декларации состоит из 15 разделов.

В посвященный отрасли сообщения раздел планируется включить обязательство проводить "мудрую транспортную политику" и улучшить доступность вещания латвийского теле- и радиовещания в приграничной зоне.

Предлагается записать в декларации, что задача государства - эффективно в правовом порядке обеспечивать и гарантировать государственную и общественную внутреннюю безопасность предусмотренными Конституцией и правовыми актами средствами и методами, соблюдая при этом защищенные законом права личности.

В разделе о здравоохранении предложено записать, что право на своевременное получение услуг здравоохранения является одним из прав человека, поэтому целью правительства будет универсальная система здравоохранения, финансируемая из разных источников и доступная каждому жителю Латвии независимо от рода его занятий и места жительства. В центре системы здравоохранения будет пациент.

В области культуры целью правительства будет сохранение и обогащение национальной культуры и латышского языка как гаранта существования и безопасности Латвии как национального государства. В проекте декларации указана цель сделать Латвию культурной державой.

Во внешней политике Латвия продолжит выступать за сохранение и развитие нынешней международной системы, активно участвовать в международных организациях, сохранять твердую западную геополитическую ориентацию.