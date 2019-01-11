﻿ Реформы, демография, язык: правительство Кариньша озвучило приоритеты, Mixnews.lv

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Реформы, демография, язык: правительство Кариньша озвучило приоритеты (34)

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Политика | 11 января 2019 года, 13:41

Среди приоритетов формируемого правительства - административно-территориальная реформа, укрепление экономики, продолжение реформ в образовании и здравоохранении, бескомпромиссная законность и власть закона, безопасность государства, сотрудничество с диаспорой и вопросы демографии, свидетельствуют предложения кандидатов на министерские посты по декларации правительства, поступившие в распоряжение агентства LETA.

Сейчас проходит совещание партий будущей правящей коалиции, на котором рассматриваются эти предложения и уточняется текст правительственной декларации.

Проект декларации состоит из 15 разделов.

В посвященный отрасли сообщения раздел планируется включить обязательство проводить "мудрую транспортную политику" и улучшить доступность вещания латвийского теле- и радиовещания в приграничной зоне.

Предлагается записать в декларации, что задача государства - эффективно в правовом порядке обеспечивать и гарантировать государственную и общественную внутреннюю безопасность предусмотренными Конституцией и правовыми актами средствами и методами, соблюдая при этом защищенные законом права личности.

В разделе о здравоохранении предложено записать, что право на своевременное получение услуг здравоохранения является одним из прав человека, поэтому целью правительства будет универсальная система здравоохранения, финансируемая из разных источников и доступная каждому жителю Латвии независимо от рода его занятий и места жительства. В центре системы здравоохранения будет пациент.

В области культуры целью правительства будет сохранение и обогащение национальной культуры и латышского языка как гаранта существования и безопасности Латвии как национального государства. В проекте декларации указана цель сделать Латвию культурной державой.

Во внешней политике Латвия продолжит выступать за сохранение и развитие нынешней международной системы, активно участвовать в международных организациях, сохранять твердую западную геополитическую ориентацию.

Комментарии 34
Я2 часа назад
Начнут, как водится, с языка, а до остального не успеют добраться...оччччень много работы!
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Sedna2 часа назад
В общем, звиздец по-латышски продолжается.
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андрюХА2 часа назад
За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!
Принц- Лимон
Чиполлино
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