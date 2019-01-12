﻿ Будущему правительству предложили оставить налоги "нетронутыми", Mixnews.lv

Будущему правительству предложили оставить налоги "нетронутыми" (4)

фото

Политика | 12 января 2019 года, 15:18

Кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш предложит будущим партнерам по правительству подписать фискальный пакт, в котором будет содержаться обязательство в этом году не повышать и не вводить новые налоги.

Как Кариньш сообщил журналистам после встречи с партиями, фискальный пакт партнерам будет предложен в понедельник, 14 января, и, подписав его, партии обязуются придерживаться среднесрочных бюджетных прогнозов.

"Мы должны договориться о том, что денег столько, сколько есть, и все инициативы должны уложиться в бюджетные рамки либо путем перераспределения в пользу той или иной сферы, либо исходя из предполагаемого роста. Если кто-то захочет предложить повышение налогов, они могут это делать, но в 2019 году мы не поддержим никаких новых налогов", - сказал Кариньш.

Во время встречи в понедельник, 14 января, представители Минфина ознакомят партнеров по будущей коалиции с влиянием включенных в декларацию мер на бюджет.

Фискальный пакт станет третьим документом, помимо договора о сотрудничестве и правительственной декларации, который планируют подписать партнеры по коалиции.

Комментарии 4
Alex4 часа назад
Ну давай ещё вспомним - Мамой клянусь !Зуб даю !
Похоже эти политические клоуны цирк и Сейм явно перепутали...
1
Ответить
Комент3 часа назад
За диагноз нужно платить!
1
Ответить
Patriot4 часа назад
Nesen tacu bija nodoklu reforma. Ko tad vèl mainìt?
4
Ответить