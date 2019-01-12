﻿ Будущему правительству предложили оставить налоги "нетронутыми", Mixnews.lv

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Кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш предложит будущим партнерам по правительству подписать фискальный пакт, в котором будет содержаться обязательство в этом году не повышать и не вводить новые налоги.

Как Кариньш сообщил журналистам после встречи с партиями, фискальный пакт партнерам будет предложен в понедельник, 14 января, и, подписав его, партии обязуются придерживаться среднесрочных бюджетных прогнозов.

"Мы должны договориться о том, что денег столько, сколько есть, и все инициативы должны уложиться в бюджетные рамки либо путем перераспределения в пользу той или иной сферы, либо исходя из предполагаемого роста. Если кто-то захочет предложить повышение налогов, они могут это делать, но в 2019 году мы не поддержим никаких новых налогов", - сказал Кариньш.

Во время встречи в понедельник, 14 января, представители Минфина ознакомят партнеров по будущей коалиции с влиянием включенных в декларацию мер на бюджет.

Фискальный пакт станет третьим документом, помимо договора о сотрудничестве и правительственной декларации, который планируют подписать партнеры по коалиции.