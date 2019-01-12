﻿ Ринкевич встретиться с министрами из Польши и Швеции в Мариуполе, Mixnews.lv

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Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции во вторник, 15 января, совершат визит на Украину в портовый город Мариуполь, где министр иностранных дел Украины Павел Климкин ознакомит их с ситуацией в украинских портах на Азовском море.

МИД Украины пригласил министров иностранных дел пяти государств, чтобы они могли ознакомиться с ситуацией по проходу судов в украинские порты в Азовском море, сообщило в пятницу новостное агентство "Интерфакс".

Глава МИД Украины обсуждал вопрос о приглашении глав МИД стран Балтии, Польши и Швеции в Мариуполь на встрече в минувший четверг с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, сообщили ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что пока нет необходимости в присутствии сил НАТО на Азовском море. Ринкевич указал, что не согласен с утверждением, что Украина втягивает НАТО в войну с Россией.

Ринкевич подчеркнул, что Украина – не член НАТО и не член Евросоюза, поэтому пятая статья договора, по которой вооруженное нападение на одну из стран-участниц рассматривается как нападение на НАТО в целом, в этом случае не работает.

Напомним, 25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива. Как заявили в ФСБ, они незаконно пересекли российскую границу и не реагировали на требование остановиться. Украинские власти обвинили Россию в агрессии и подняли вопрос о введении в стране военного положения.

При этом Украина заявила, что не намерена отказываться от направления своих военных кораблей в Азовское море через Керченский пролив.

Фото из Flickr/Dreizackreisen