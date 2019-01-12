﻿ Ринкевич встретиться с министрами из Польши и Швеции в Мариуполе, Mixnews.lv

Ринкевич встретиться с министрами из Польши и Швеции в Мариуполе (4)

фото

Политика | 12 января 2019 года, 18:22

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции во вторник, 15 января, совершат визит на Украину в портовый город Мариуполь, где министр иностранных дел Украины Павел Климкин ознакомит их с ситуацией в украинских портах на Азовском море.

МИД Украины пригласил министров иностранных дел пяти государств, чтобы они могли ознакомиться с ситуацией по проходу судов в украинские порты в Азовском море, сообщило в пятницу новостное агентство "Интерфакс".

Глава МИД Украины обсуждал вопрос о приглашении глав МИД стран Балтии, Польши и Швеции в Мариуполь на встрече в минувший четверг с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, сообщили ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что пока нет необходимости в присутствии сил НАТО на Азовском море. Ринкевич указал, что не согласен с утверждением, что Украина втягивает НАТО в войну с Россией.

Ринкевич подчеркнул, что Украина – не член НАТО и не член Евросоюза, поэтому пятая статья договора, по которой вооруженное нападение на одну из стран-участниц рассматривается как нападение на НАТО в целом, в этом случае не работает.

Напомним, 25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива. Как заявили в ФСБ, они незаконно пересекли российскую границу и не реагировали на требование остановиться. Украинские власти обвинили Россию в агрессии и подняли вопрос о введении в стране военного положения.

При этом Украина заявила, что не намерена отказываться от направления своих военных кораблей в Азовское море через Керченский пролив.

Фото из Flickr/Dreizackreisen

Комментарии 4
Zanuda59 минут назад
Помнится, они в таком составе уже в Тбилиси летали. "Голуби мира"-блин. Хотя тогда результат мне понравился. Пускай будут "черными лебедями" для всяких...берега потерявших.
1
Ответить
Гекатон Родосский37 минут назад
Фашистская власть на Украине борется не с Россией, а ведёт гражданскую войну с собственным народом! Сунутся еще с военными кораблями на территорию РФ, опять получат по хлебалу, а попытаются притянуть туда суда НАТО, и они получат, как однажды америкосы в чёрном море уже в штаны наложили!
Ответить
Alex26 минут назад
Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что пока нет необходимости в присутствии сил НАТО на Азовском море.
Можно подумать ,если "ринкевичам" взбредёт в голову "необходимость" в присутствии ,НАТа появится в Азовском море.Ничего наш голубой не напутал ?Это не Рижский залив...Да и давно ли "ринкевичи" в НАТо какую роль играют ? Обычно они выполняют
Ответить