﻿ Организация: незнание английского министрами может навредить Латвии, Mixnews.lv

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Недостаточное знание английского языка потенциальными министрами финансов Янисом Рейрсом ("Новое Единство") и земледелия Каспаром Герхардсом (VL-TB/LNNK) может помешать защите интересов Латвии в Европе, заявил агентству LETA президент организации "Движение Европы в Латвии" Андрис Гобиньш.

Он пояснил, что министр должен эффективно работать на европейском уровне, потому что общую политику ЕС формируют министры, Европарламент и Еврокомиссия.

"Я очень надеюсь, что ошибаюсь, но люди говорят, что ни один из этих кандидатов в министры английским языком не владеет. Если посмотреть на нынешнего министра земледелия Яниса Дуклавса, то он никак не владел английским языком, и это негативно отразилось на результатах переговоров о прямых дотациях", - отметил Гобиньш.

Хотя знания и понимание европейских вопросов кандидатом в премьеры Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") вполне достаточно, он способный, узнаваемый и влиятельный политик, однако работу в основном должны выполнять министры, добавил Гобиньш.

Фото: flickr.com