﻿ Латвийские "желтые жилеты" потребуют провести перевыборы в Сейм, Mixnews.lv

Латвийские "желтые жилеты" потребуют провести перевыборы в Сейм (21)

фото

Политика | 14 января 2019 года, 13:33

Во вторник, 22 января, в 10:00 у здания Сейма запланирована акция протеста с требованием провести внеочередные парламентские выборы.

Информация об акции протеста опубликована в Facebook в группе "Latvijas tautas demonstrācija", где в последние недели активно планируется ее проведение, согласовываются время и лозунги.

Цель акции - противодействие правительству, сформированному политиком из "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем, протест против того, чтобы министерские должности занимали не избранные в Сейм лица, и требование внеочередных выборов парламента.

В качестве опознавательного знака участники акции протеста выбрали желтые жилеты, широко используемые участниками акций протеста во Франции.

В группе Facebook активно критикуется процесс формирования правительства, высказывается особая поддержка кандидату в премьеры от партии KPV LV Алдису Гобземсу. Группа в начале декабря организовала возле Рижского замка акцию в поддержку Гобземса.

Призывом участвовать в акции протеста в Facebook поделился также Гобземс. При этом он подчеркивает, что планируемая акция организована не им и не партией KPV LV.

В Рижской думе подтвердили, что 22 января в 10:00 заявлен пикет возле здания Сейма. Его организаторы планируют, что в пикете примут участие около 200 человек.

Фото: страница "Latvijas tautas demonstrācija" в Facebook

Комментарии 21
Latviešu Patriots59 минут назад
Un cik atnāca 2009.gada 13.janvārī?
3
Ответить
Дохтор7 минут назад
Бедняжка, как же ты тут мучаешься среди психов, дебилов, быдла и уродов. Сам то, небось, особо нормальный утонченный красавец?
Ответить
Latviešu Patriots15 минут назад
200 izreklamētu idiotu! Salašņas un Kremļa aģenti. Nekas jums neiznāks! Krišjāņa Kariņa kunga valdība tiks sastādīta, un sekmīgi funkcionēs turpmākos četrus gadus! Un nekādu Saeimas pārvēlēšanu! Latviešu tauta ir mūsu likumīgās Saeimas un Valdības pusē! Kremļa provokācijas izgāzīsies!
4
Ответить