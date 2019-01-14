﻿ Латвийские "желтые жилеты" потребуют провести перевыборы в Сейм, Mixnews.lv

Политика |

Во вторник, 22 января, в 10:00 у здания Сейма запланирована акция протеста с требованием провести внеочередные парламентские выборы.

Информация об акции протеста опубликована в Facebook в группе "Latvijas tautas demonstrācija", где в последние недели активно планируется ее проведение, согласовываются время и лозунги.

Цель акции - противодействие правительству, сформированному политиком из "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем, протест против того, чтобы министерские должности занимали не избранные в Сейм лица, и требование внеочередных выборов парламента.

В качестве опознавательного знака участники акции протеста выбрали желтые жилеты, широко используемые участниками акций протеста во Франции.

В группе Facebook активно критикуется процесс формирования правительства, высказывается особая поддержка кандидату в премьеры от партии KPV LV Алдису Гобземсу. Группа в начале декабря организовала возле Рижского замка акцию в поддержку Гобземса.

Призывом участвовать в акции протеста в Facebook поделился также Гобземс. При этом он подчеркивает, что планируемая акция организована не им и не партией KPV LV.

В Рижской думе подтвердили, что 22 января в 10:00 заявлен пикет возле здания Сейма. Его организаторы планируют, что в пикете примут участие около 200 человек.

Фото: страница "Latvijas tautas demonstrācija" в Facebook