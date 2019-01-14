﻿ Аппетиты партий: декларация правительства Кариньша обойдется в 660 млн евро, Mixnews.lv

Аппетиты партий: декларация правительства Кариньша обойдется в 660 млн евро (2)

фото

Политика | 14 января 2019 года, 18:29

Чтобы в этом году реализовать все поданные предложения к правительственной декларации, потребуется дополнительно около 660 млн евро, сообщил журналистам кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

"У нас в 2019 году не будет возможностей перераспределить новые деньги, вопрос в том, удастся ли нам вписаться в уровень уже намеченного дефицита. Новая правительственная политика начнется с 2020 года", - заявил он.

Как признал политик, желание и аппетиты сейчас немного превышают возможности, но нельзя сказать, что они абсолютно несоразмерны. Если партии договорятся подписать договор о фискальной дисциплине, то полностью за год эти меры осуществить не удастся. Кариньш добавил, что их можно будет реализовать постепенно.

Он заявил, что в этом году не планируется вводить новые налоги и нужно "войти в рамки бюджетного дефицита".

Между тем, согласно информации в распоряжении агентства LETA, 2020 году расходы на реализацию всех предложений могут составить 1,2 млрд евро, свидетельствует информация.

Комментарии 2
Алекс5 минут назад
Непосредственный ,,кормчий,,от американских иудеев(не удивлюсь,что и сам является иудеем,а уж что масон и завербованный агент-даже не вопрос)и смотрящий за общаком сделает все возможное,чтобы обогатить своих сограждан из которых нам известен только Сорос,но возьмите известных демократов и будет ясна картина,кто грабит мир
СЗК было отстранен от власти,так как миллиарды проходили мимо носа детей Сиона.Теперь все поменяется-они получать все,что должны и даже больше.
Бедная страна-Латвия...
1
Ответить
Patriot4 минуты назад
Tàtad atradìs naudu sìm vajadzìbàm. Mès latviesi uzticamies savai likumìgi ievèlètajai valdìbai.
Ответить