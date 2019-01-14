﻿ Аппетиты партий: декларация правительства Кариньша обойдется в 660 млн евро, Mixnews.lv

Аппетиты партий: декларация правительства Кариньша обойдется в 660 млн евро (2)
Чтобы в этом году реализовать все поданные предложения к правительственной декларации, потребуется дополнительно около 660 млн евро, сообщил журналистам кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").
"У нас в 2019 году не будет возможностей перераспределить новые деньги, вопрос в том, удастся ли нам вписаться в уровень уже намеченного дефицита. Новая правительственная политика начнется с 2020 года", - заявил он.
Как признал политик, желание и аппетиты сейчас немного превышают возможности, но нельзя сказать, что они абсолютно несоразмерны. Если партии договорятся подписать договор о фискальной дисциплине, то полностью за год эти меры осуществить не удастся. Кариньш добавил, что их можно будет реализовать постепенно.
Он заявил, что в этом году не планируется вводить новые налоги и нужно "войти в рамки бюджетного дефицита".
Между тем, согласно информации в распоряжении агентства LETA, 2020 году расходы на реализацию всех предложений могут составить 1,2 млрд евро, свидетельствует информация.
СЗК было отстранен от власти,так как миллиарды проходили мимо носа детей Сиона.Теперь все поменяется-они получать все,что должны и даже больше.
Бедная страна-Латвия...