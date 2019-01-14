﻿ Политолог Ивар Иябс решил баллотироваться в Европарламент, Mixnews.lv

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Политолог и профессор Латвийского университета Ивар Иябс решил стартовать на выборах в Европарламент от политического объединения "Для развития/За!". Об этом сам Иябс сообщил в своем профиле на Fecebook.

"Пришло время Меня зовут Ивар Иябс. Я являюсь профессором политологии Латвияского университета, однако журналисты иногда называют меня также наблюдателем за политикой". Пусть так и будет, но пришло время, когда только наблюдать слишком мало. Надо идти и делать. Поэтому принял решение заняться политикой и стать кандидатом по списку "Для развития/За!". Чтобы можно было с честью вас представлять, я хочу слушать, разговаривать, обсуждать с каждым из вас - с теми, кто За, и с теми, кто ПРОТИВ. Поэтому - до встречи!", - сказано в видеосообщении Иябса.

Иябс намерен отстаивать европейские ценности, решать вопросы эффективности приграничного контроля, социального неравенства и других.

"Более печально то, что сегодня многие политики пытаются разрушить то, что сами не строили, которые торгуют страхом и теориями заговоров, чтобы только навредить Европе - в конце концов, вредя лишь себе и своим избирателям, к большой радости недоброжелателей Европы по всему миру. Против этого, по моему, надо бороться каждому латвийскому патриоту. И для меня это не все равно - прежде всего потому, что я чувствую личную ответственность за своих детей, за своих студентов, за молодое поколение, которое заслужило жить лучше, а не хуже, чем мы. Европейский Союз сможет эффективнее служить Латвийским национальным интересам, если мы приложим и свою руку к созданию будущего Европы", - сказано в сообщении.

Ивар Иябс — ассоциированный профессор Латвийского университета (ЛУ) и исследователь в Институте социальных и политических исследований ЛУ. За преподавательскую деятельность он получил учрежденную студентами премию "Преподаватель года". Он изучал философию в Латвии и в Германии и получил степень магистра по философии.

В Латвии выборы в ЕП пройдут 25 мая. В этом году заканчивается пятилетний срок полномочий европарламентариев нынешнего созыва. Сейчас в ЕП работают восемь депутатов из Латвии. После того как Великобритания выйдет из ЕС, вместо нынешних 751 депутатов в ЕП останется 705, но количество мест от Латвии не изменится.