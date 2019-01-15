﻿ Иесалниекс: маленькие членские взносы угрожают безопасности НАТО, Mixnews.lv

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Парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс уверен, что НАТО будет находиться под угрозой до тех пор, пока все страны альянса не увеличат свои членские взносы до 2% от ВВП.

«Пока европейские страны на свою оборону будут тратить 1% от ВВП (страны Балтии, Польша и некоторые другие – это только одинокое исключение), НАТО будет находиться под угрозой, с или без Трампа в Белом доме», - написал Иесалниекс на своей странице в Twitter, ссылаясь на материал The New York Times, в котором говорится о том, что Трамп может вернуться к идее выхода США из состава НАТО.

Tikmēr, kamēr Eiropas valstis savai aizsardzībai tērēs knapu 1% no IKP (Baltijas valstis, Polija un vēl dažas ir vientuļš izņēmums), NATO būs apdraudēta, ar vai bez Trampa Baltajā namā. https://t.co/NXCWgYbbeR — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 15 января 2019 г.

Между тем, в комментариях к публикации некоторые пользователи указали, что более низкий процент не всегда означает наименьшие суммы.

"Только надо понимать, что 1% ВВП Германии в 1,3 раза больше, нежели 100% от ВВП Латвии", - написал экономист Армандс Страздс.

Tikai jāsaprot, ka 1% no Vācijas IKP ir 1,3 reizes vairāk nekā 100% no Latvijas IKP. — Armands Strazds (@strazds) 15 января 2019 г.

Напомним, Латвия, Литва и Эстония намерены продолжать увеличение своего оборонного бюджета до уровня выше 2% от размера внутреннего валового продукта, договорились министры обороны трех стран, подписав в Вильнюсе совместный коммюнике 24 ноября 2018 года.

Фото: facebook.com/janis.iesalnieks