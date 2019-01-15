﻿ Иесалниекс: маленькие членские взносы угрожают безопасности НАТО, Mixnews.lv

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Иесалниекс: маленькие членские взносы угрожают безопасности НАТО (10)

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Политика | 15 января 2019 года, 16:54

Парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс уверен, что НАТО будет находиться под угрозой до тех пор, пока все страны альянса не увеличат свои членские взносы до 2% от ВВП.

«Пока европейские страны на свою оборону будут тратить 1% от ВВП (страны Балтии, Польша и некоторые другие – это только одинокое исключение), НАТО будет находиться под угрозой, с или без Трампа в Белом доме», - написал Иесалниекс на своей странице в Twitter, ссылаясь на материал The New York Times, в котором говорится о том, что Трамп может вернуться к идее выхода США из состава НАТО.

Между тем, в комментариях к публикации некоторые пользователи указали, что более низкий процент не всегда означает наименьшие суммы.

"Только надо понимать, что 1% ВВП Германии в 1,3 раза больше, нежели 100% от ВВП Латвии", - написал экономист Армандс Страздс.

Напомним, Латвия, Литва и Эстония намерены продолжать увеличение своего оборонного бюджета до уровня выше 2% от размера внутреннего валового продукта, договорились министры обороны трех стран, подписав в Вильнюсе совместный коммюнике 24 ноября 2018 года.

Фото: facebook.com/janis.iesalnieks

Комментарии 10
Haha16 минут назад
Fašistu mēsls saprot, ka tādus kā viņš, nošaus pirmos
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ps16 минут назад
...кстати ,а кто угрожает НАте ?
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Alex17 минут назад
Какой "член" ,такие и "взносы" :)
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