﻿ Уходящий с должности Кучинскис сделал министрам особые подарки, Mixnews.lv

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Уходящий с должности Кучинскис сделал министрам особые подарки (8)

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Политика | 15 января 2019 года, 19:13

Премьер-министр Марис Кучинскис на последнем заседании правительства подарил министрам ручки, сообщает агентство LETA.

Кучинскис поблагодарил министров за три года работы под его управлением и подарил коллегам ручки.

"Не важно, где мы будем находиться, в жизни нам придется поставить еще много важных подписей", - сказал глава уходящего правительства.

В данный момент правительство формирует политик от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш. Если его правительство утвердят в Сейме, то на следующей неделе, 22 января, состоится торжественное заседание нового Кабинета министров.

Ранее Кучинскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что новые партии еще пребывают в предвыборной атмосфере и "не в состоянии спуститься на землю".

Если настроения новых политиков не изменятся, правительству Кариньша работать будет очень тяжело. Новые политики еще не в состоянии понять, что придется принимать непопулярные решения, а денег на все не хватит, сказал премьер.

Комментарии 8
Алекс31 минуту назад
Ручки в форме фаллоса-вот это было бы символично.
Какие министры-такие и ручки.Там же и страна.
Но будучи теми,кто есть,все равно присядут где нибудь на хлебные места,подписывая и дальше ,,приговоры,, стране и народу,у многих из которого не только плохое зрение ,но,похоже,полное отсутствие мозга.
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Надеюсь32 минуты назад
Он, ручки сам купил, со своей зряплаты, по 20 центов штука или оптом пачку взял?
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Patriot27 минут назад
Nevajag tà pazemot Karina kungu,vins nav tàds stulbenis kà tu
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