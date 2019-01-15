﻿ Уходящий с должности Кучинскис сделал министрам особые подарки, Mixnews.lv

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Премьер-министр Марис Кучинскис на последнем заседании правительства подарил министрам ручки, сообщает агентство LETA.

Кучинскис поблагодарил министров за три года работы под его управлением и подарил коллегам ручки.

"Не важно, где мы будем находиться, в жизни нам придется поставить еще много важных подписей", - сказал глава уходящего правительства.

В данный момент правительство формирует политик от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш. Если его правительство утвердят в Сейме, то на следующей неделе, 22 января, состоится торжественное заседание нового Кабинета министров.

Ранее Кучинскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что новые партии еще пребывают в предвыборной атмосфере и "не в состоянии спуститься на землю".

Если настроения новых политиков не изменятся, правительству Кариньша работать будет очень тяжело. Новые политики еще не в состоянии понять, что придется принимать непопулярные решения, а денег на все не хватит, сказал премьер.