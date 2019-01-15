﻿ Уходящий с должности Кучинскис сделал министрам особые подарки, Mixnews.lv

Уходящий с должности Кучинскис сделал министрам особые подарки (8)
Премьер-министр Марис Кучинскис на последнем заседании правительства подарил министрам ручки, сообщает агентство LETA.
Кучинскис поблагодарил министров за три года работы под его управлением и подарил коллегам ручки.
"Не важно, где мы будем находиться, в жизни нам придется поставить еще много важных подписей", - сказал глава уходящего правительства.
В данный момент правительство формирует политик от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш. Если его правительство утвердят в Сейме, то на следующей неделе, 22 января, состоится торжественное заседание нового Кабинета министров.
Ранее Кучинскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что новые партии еще пребывают в предвыборной атмосфере и "не в состоянии спуститься на землю".
Если настроения новых политиков не изменятся, правительству Кариньша работать будет очень тяжело. Новые политики еще не в состоянии понять, что придется принимать непопулярные решения, а денег на все не хватит, сказал премьер.
Какие министры-такие и ручки.Там же и страна.
Но будучи теми,кто есть,все равно присядут где нибудь на хлебные места,подписывая и дальше ,,приговоры,, стране и народу,у многих из которого не только плохое зрение ,но,похоже,полное отсутствие мозга.