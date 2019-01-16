﻿ В РФ политику стран Балтии в отношении русских назвали апартеидом, Mixnews.lv

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает политику стран Балтии в отношении русских по ряду аспектов апартеидом. Такое мнение он высказал в интервью "Российской газете".

"Возьмем политику прибалтов в отношении русскоязычного населения: во многих аспектах ее можно с уверенностью называть апартеидом", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

"Думаю, что политики в упомянутых странах - те, кто делает ставку на популистские русофобские лозунги, - недальновидны, - добавил Патрушев. - Русский язык, как и русский мир, как и ранее, велик и могуч".

Говоря о ситуации в балтийских государствах, секретарь Совбеза заметил, что "речь идет о фактическом возведении на государственный уровень идеологии нетерпимости и этнической вражды, которая в свою очередь является основой для роста ультраправых настроений и распространения неонацизма".

В качестве примера он привел выделение русских в категорию "неграждан", которая фактически вытеснена за пределы правового поля в Латвии и Эстонии. По оценкам Совбеза, с момента обретения независимости балтийскими республиками их покинуло около 750-800 тыс. русскоязычных граждан.

"Другое без преувеличения позорное явление - открытая политика дискриминации русского языка", - заявил Патрушев. По его словам, во многих европейских государствах востребованность русского языка растет, причем не только среди учащихся, но и среди бизнесменов, желающих вести дела с РФ.

"Прибалтийские власти не желают этого понимать и пытаются не просто ущемить русский язык, но и поставить его вне закона", - констатировал секретарь СБ РФ. По его словам, на фоне неуклонного роста инвестиционного и делового потенциала России "просто глупо не отдавать себе отчет в том, что будущее - за теми представителями бизнеса, которые не только считаются с российскими интересами, но и учат русский язык".

Фото: Sputnik/SCANPIX/LETA