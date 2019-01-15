﻿ Министерству Герхардса не удалось согласовать роспуск Рижской думы, Mixnews.lv

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Министерству охраны среды и регионального развития (VARAM) во вторник не удалось согласовать редакцию законопроекта о роспуске Рижской думы, так как против нее возражали Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) и Латвийская ассоциация больших городов (ЛАБГ), сообщили в министерстве.

Законопроект поддержали Министерство юстиции, Госканцелярия и Межведомственный координационный центр. В свою очередь против него возражает ЛСС, так как считает, что в него не включено обоснование для роспуска думы, и ЛАБГ, считающая, что в аннотации к законопроекту нет информации, которая подтверждала бы и доказывала наличие такого нарушения.

Как отметили в VARAM, Минюст на сегодняшнем совещании подчеркнул, что в деятельности Рижской думы констатированы систематические нарушения, а мнение ЛСС и ЛАБГ нельзя считать объективным, так как они ежегодно получают от Рижской думы дотации.

Теперь VARAM уточнит редакцию законопроекта и 21 января представит на рассмотрение в правительстве.

Парламентский секретарь VARAM Янис Эглитис сказал, что после сегодняшнего совещания стало ясно, что согласовать законопроект со всеми причастными сторонами будет невозможно.

Глава VARAM Каспар Герхардс, фото: Flickr/eu2017ee

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) заявил, что не будет рассматривать возможность отстранить от выполнения должностных обязанностей мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), а будет продвигать законопроект о роспуске Рижской думы.

Законопроект подготовлен на основании нескольких констатированных нарушений закона в работе думы, в том числе в надзоре за обществами с муниципальным капиталом. VARAM оценило ответственность думы в деле Rīgas satiksme, и, разрабатывая законопроект, учло и ранее констатированные нарушения, недостатки и случаи бездействия в работе Рижской думы.

Цель законопроекта - устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не обеспечивает выполнение предусмотренных законом функций самоуправления.

Фото: Flickr/William Veder