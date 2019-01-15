﻿ Названа дата первого заседания суда по реформе Шадурскиса, Mixnews.lv

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Первое заседание Конституционного суда по делу о соответствии Конституции Латвии поправок к закону об образовании, предусматривающих полный перевод обучения на госязык, пройдет 26 февраля этого года. Об этом, ссылаясь на достоверные источники, Mixnews сообщил научный руководитель педагогического центра "Эксперимент", основатель частной средней школы Innova Бронислав Зельцерман.

"Заседание устное. Значит, открытое", - подчеркнул Зельцерман.

Напомним, о возбуждении Конституционным судом дела в связи со школьной реформой стало известно в июле 2018 года. Дело было возбуждено по заявлению депутатов парламентской фракции "Согласия".

"Согласие" оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". Податели иска считают, что данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции.

22 марта 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

Фото: Flickr/Saeima