﻿ LTV: многие нынешние министры попытаются попасть в Европарламент, Mixnews.lv

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LTV: многие нынешние министры попытаются попасть в Европарламент (6)

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Политика | 16 января 2019 года, 07:14

В выборах в Европейский парламент (ЕП) могут принять участие многие нынешние министры, пишет Nra.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

Как отмечается, лидером списка в ЕП от "Нового Единства" станет экс-премьер, ныне вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Компанию ему может составить нынешняя евродепутат Инесе Вайдере и депутат Рижской думы Гирт Валдис Кристовскис.

Первым номером Национального объединения может вновь стать европарламентарий Роберт Зиле, а второй – нынешняя министр культуры Даце Мелбарде. Согласно неофициальной информации, баллотироваться будет и журналист Ансис Пуполс.

Первым номером "Согласия" на выборах в Европарламент может стать депутат Рижской думы Михаил Каменецкий, также в списке может быть представлен Борис Цилевич.

Одним из лидеров списка в ЕП Союза "зеленых" и крестьян может быть министр обороны Раймонд Бергманис. Компанию ему могут составить еще два министра — финансов, Дана Рейзниеце-Озола, и здравоохранения — Анда Чакша.

Первым номером Новой консервативной партии на выборах в Европарламент может стать депутат Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галл.

Списки кандидатов на выборы в ЕП партии должны быть поданы с 6 до 21 марта. Ранее стало известно, что стартовать на выборах в Европарламент от объединения "Для развития/За!" решил профессор Латвийского университета, политолог Ивар Иябс.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery

Комментарии 6
Latviešu Patriots13 минуты назад
Savu balsi atdošu par Nacionālās Apvienības kandidātu Roberta Zīles kungu! GODS KALPOT LATVIJAI TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI!
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Patriot1 минуту назад
Nevajag tà nervozèt.Vai Latvijas Pastà zin,ka tu esi psihiski nestabils?
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Latviešu Patriots5 минут назад
Viltvārdi ej nu *****:))) GODS KALPOT LATVIJAI TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI!
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