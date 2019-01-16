﻿ МИД: Латвии стоит готовиться к худшему сценарию Brexit, Mixnews.lv

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В вопросе выхода Великобритании из Евросоюза ключевым словом сейчас является неясность. Такое мнение в интервью Латвийскому радио выразила парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича.

Чиновница подчеркнула, что самим британцам после голосования по Brexit теперь нужно принять решение - хотят они "жесткий Brexit", изменения в договоре с Евросоюзом, и т.п..

Как заявил в интервью с телеканалом LNT министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, вчерашнее голосование по Brexit означает, что достигнутое соглашение, которое было оценено как оптимальное для интересов Латвии, провалилось и у британского правительства есть три дня на подготовку новой сделки. По словам политика, тогда будут возможны все варианты - выход без соглашения, отложение срока Brexit и т.д..

Ринкевич был настроен скептически по отношению к возможности проведения нового референдума. Он считает, что британское общество является расколотым, ни у одного мнения нет поддержки большинства, поэтому невозможно прогнозировать исход такого референдума.

Калниня-Лукашевица отметила, что у британцев возникла крупная нехватка времени, поскольку, если пройдет голосование о недоверии правительству Терезы Мэй, в Великобритании могут состояться внеочередные выборы. В этом случае до конца марта новый договор по Brexit разработать будет невозможно.

Как подчеркнула представитель министерства, если до 29 марта не будет договора о выходе, у Латвии также не будет никакого регламента по отношениям с Великобританией. Кроме того, будет непонятна ситуация с латвийцами, проживающими в этой стране, а также неясно, как будет проходить торговля между двумя государствами.

У государства есть план разрешения кризиса, однако полностью ситуацию прогнозировать невозможно, указала Калниня-Лукашевица. В Латвии нужно будет принять как минимум около десяти законов, поэтому необходимо дееспособное правительство.

Между тем, как добавил Ринкевич, МИД прогнозировал, что возможен Brexit без соглашения. Политик призвал готовиться к такому повороту событий. Ситуация является настолько неясной, что никакую долгосрочную стратегию разработать невозможно и остается лишь реагировать на происходящее, подчеркнул политик.

В свою очередь Калниня-Лукашевица признала, что на данный момент идет активное обсуждения перенесения даты выхода Британии из Евросоюза. Теоретически, это возможно, если британское правительство попросит этого и все остальные 27 членов ЕС согласятся на такое.

Представитель министерства считает, что МИД активно проинформировал латвийских подданных и предпринимателей о процессах Brexit и ситуации, которая может образоваться в случае, если соглашение о выходе Британии из ЕС не будет достигнуто. Многие жители Латвии не задумывались о том, что будет достигнут худший сценарий Brexit, однако он уверенно приближается и к нему стоит серьезно подготовиться, добавила Калниня-Лукашевица.

Между тем, Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии остается неизменной - государство постарается защитить интересы латвийских подданных и предпринимателей в Великобритании.

Как сообщил министр иностранных дел, он выступит с призывом к правительству Латвии или Сейму, чтобы было принято решение, предусматривающее гарантию прежних прав для проживающих в Латвии британцев. Аналогичная реакция ожидается от британского правительства по отношению к латвийцам.

Напомним, британская палата общин вечером во вторник, 15 января, подавляющим большинством голосов отклонила согласованный правительством Британии и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС. Лидер оппозиции Джереми Корбин тут же инициировал вотум недоверия правительству.