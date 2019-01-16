﻿ Кайминьша могут снять с должности замглавы фракции KPV LV в Сейме, Mixnews.lv

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В среду, 16 января, парламентская фракция партии KPV LV планирует рассмотреть вопрос об освобождении Артуса Кайминьша от должности заместителя председателя фракции. Это подтвердил агентству LETA сам Кайминьш, но более подробных комментариев не дал.

Кайминьш уже ранее сталкивался с ситуацией, когда его не поддерживало большинство его собственной фракции.

После того, как KPV LV решила сменить кандидата на должность министра благосостояния, Кайминьш заявил, что хотел бы претендовать на этот пост, но фракция решила остановиться на ранее названных кандидатурах.

Фото: flickr.com/Saeima