﻿ Кайминьша могут снять с должности замглавы фракции KPV LV в Сейме, Mixnews.lv

Кайминьша могут снять с должности замглавы фракции KPV LV в Сейме (5)
Политика | 16 января 2019 года, 11:48
В среду, 16 января, парламентская фракция партии KPV LV планирует рассмотреть вопрос об освобождении Артуса Кайминьша от должности заместителя председателя фракции. Это подтвердил агентству LETA сам Кайминьш, но более подробных комментариев не дал.
Кайминьш уже ранее сталкивался с ситуацией, когда его не поддерживало большинство его собственной фракции.
После того, как KPV LV решила сменить кандидата на должность министра благосостояния, Кайминьш заявил, что хотел бы претендовать на этот пост, но фракция решила остановиться на ранее названных кандидатурах.
Фото: flickr.com/Saeima
в собственном соку,правительства вроде нет ,но кто-то уже повысил платежи на газ 2,4 евро фиксированная ежемесячная плата- чем не способ из воздуха пополнить бюджет провального государства?Латышей это совсем не волнует?Может хватит слушать своих идеологов и бороться с виртуальным кремлем ,а обратить внимание на тех ,кого вы выбираете и которые который месяц не могут договориться кому дать самую большую ложку???
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Много не пей с горя ......мы рядом с тобой в буфете
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Piekrītu Tev!
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