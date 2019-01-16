﻿ Будущий министр: нельзя закрывать сельские школы из-за трех учеников, страдают люди, Mixnews.lv

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План оптимизации латвийских школ, который реализует Министерство образования и науки, нельзя выполнять механически, а ситуацию каждой школы нужно рассматривать индивидуально. Об этом в программе "Delfi TV c Янисом Домбурсом" сказала кандидат в министры образования и науки от Новой консервативной партии Илга Шуплинска.

По ее словам, нужно в первую очередь обращать внимание на качественные, а не на количественные критерии.

"Решение о закрытие или объединение школ надо принимать после оценки качества обучения в этом заведении. Надо создать критерии, по которым это качество можно оценить. До этого все критерии оценивали школы по соответствию количества учеников. Я проводила семинары во многих школах, которые согласно плану оптимизации должны быть закрыты. Но при этом многие из них были отремонтированы и утеплены, построены стадионы и спортивные площадки. А существующий план смотрит только на количество учеников в этой школе. Минобразования с самоуправлением должны подумать о том, что будет с этой инфраструктурой и людьми. Да, существуют критерии и правила, но нельзя механически линейкой отмерить и все. Страдают люди. И страдают они из-за того, что не живут в "центре". А если ты живешь в "центре", то ты застрахован от всего. Это моя боль", - сказала она.

Напомним, в зависимости от размера самоуправления и численности жителей, школы должны соблюдать конкретную пропорцию учителей и школьников. Однако во многих районах Латвии эти критерии нельзя выполнить даже после закрытия школ. Например, в Аматском крае на одного учителя приходится четыре школьника, такая же ситуация наблюдается в Аглоне, Крустпилсе и других маленьких краях.

К 1 сентября 2018 года в Латвии было ликвидировали 25 учебных заведений. Согласно существующим расчетам, оптимизация сети школ позволила за три года сэкономить 3,4 млн евро.

Фото: Flickr/Saeima/Karoline