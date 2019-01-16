﻿ Кайминьш "со скрипом" сохранил должность зампредседателя фракции KPV LV, Mixnews.lv

Кайминьш "со скрипом" сохранил должность зампредседателя фракции KPV LV (16)

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Политика | 16 января 2019 года, 16:13

В голосовании за отстранение Артуса Кайминьша с должности заместителя председателя фракции KPV LV голоса разделились поровну, и Кайминьш сохранил свою должность.

После заседания фракции он сказал журналистам, что голосование было закрытым, но и за, и против проголосовали по семь человек.

Кайминьш добавил, что вопросы следует задавать председателю фракции Атису Закатистову, который и инициировал включение вопроса о смещении Кайминьша в повестку дня заседания фракции.

Кайминьш уже ранее сталкивался с ситуацией, когда его не поддерживало большинство его собственной фракции.

После того, как KPV LV решила сменить кандидата на должность министра благосостояния, Кайминьш заявил, что хотел бы претендовать на этот пост, но фракция решила остановиться на ранее названных кандидатурах.

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 16
yes42 минуты назад
Весьма влиятельный среди республиканцев американский телеведущий Такер Карлсон поставил вчера под сомнение смысл членства США в НАТО, спросив у гостей передачи, почему американцы должны умирать за такие страны, как Эстония или Латвия, пишет Postimees со ссылкой на FoxNews.
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Patriot13 минуты назад
Pakas sakràmèji? Tad ej nah** kalpot Tèvzemei un Brivìbai!
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Latviešu Patriots11 минут назад
Jaunā Teikā savi ;)))
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