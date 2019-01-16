﻿ Кайминьш "со скрипом" сохранил должность зампредседателя фракции KPV LV, Mixnews.lv

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В голосовании за отстранение Артуса Кайминьша с должности заместителя председателя фракции KPV LV голоса разделились поровну, и Кайминьш сохранил свою должность.

После заседания фракции он сказал журналистам, что голосование было закрытым, но и за, и против проголосовали по семь человек.

Кайминьш добавил, что вопросы следует задавать председателю фракции Атису Закатистову, который и инициировал включение вопроса о смещении Кайминьша в повестку дня заседания фракции.

Кайминьш уже ранее сталкивался с ситуацией, когда его не поддерживало большинство его собственной фракции.

После того, как KPV LV решила сменить кандидата на должность министра благосостояния, Кайминьш заявил, что хотел бы претендовать на этот пост, но фракция решила остановиться на ранее названных кандидатурах.

Фото: Flickr/Saeima