﻿ Евродепутат: Россия как чекист, вносит хаос и ссорит страны ЕС, Mixnews.lv

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Россия обязательно попытается вмешаться в процесс выборов в Европарламент (ЕП). Такое мнение в интервью агентству LETA высказала депутат ЕП Инесе Вайдере (“Новое Единство”).

На взгляд политика, нет никакой тайны в том, что цель России - создать в известной мере хаос и разногласия среди стран-участников Евросоюза.

"Было бы лучше, если бы целью России было обустроить свое хозяйство, развивать свою экономику, быть хорошим и надежным торговым партнером и соседом. Однако мы по-прежнему видим, что действуют "старые чекистские методы" - перессорить, используя принцип "разделяй и властвуй", - сказала политик.

Депутат отметила, что нельзя исключить вброс в инфопространство фейковых новостей, хотя и ЕП, и общество уже лучше подготовлены к борьбе с ними,чем несколько лет назад.

"Однако и "силы зла" не дремлют и изобретают новые приемы для одурачивания, введения в заблуждение людей, к примеру, утверждая, что Латвия – несостоявшееся государство" – добавила Вайдере.

Выборы в Европейский парламент пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая 2019 года.